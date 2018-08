Imprese | Di Maio | deburocratizzazione per favorire lavoro e ricchezza

Decreto Dignità - Renzi come Berlusconi : “È un decreto disoccupazione - Di Maio mette in difficoltà le Imprese” : Matteo Renzi come Silvio Berlusconi. Il giudizio dell’ex premier e segretario Pd sul decreto Dignità del governo Conte è praticamente identico a quello del leader di Forza Italia, che lo aveva definito “un male per le imprese, i lavoratori e l’occupazione” e aveva detto che creerà “più disoccupati e più sfruttati“. Intervistato dal Sole 24 Ore, Renzi afferma che “lo chiamano Dignità ma è un decreto ...

Decreto dignità - Matteo Renzi : "Così Di Maio mette a rischio le Imprese e i posti di lavoro" : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".

Dl dignità : Delrio - Di Maio strumentalizza - Imprese già licenziano : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – A proposito dell’emendamento sulle tutele risarcitorie per i lavoratori ingiustamente licenziati, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha compiuto “un’operazione strumentale. Il vero tema di oggi è uno e uno solo: le imprese stanno già licenziando da quando entrato in vigore questo decreto, questo è il vero tema che ci preoccupa”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, ...

Imprese : Gelmini - da Di Maio il nulla - governo senza strategia : "Del resto, dovevamo aspettarcelo: sia nel contratto di governo che nel decreto dignità, non troviamo alcuna strategia di politica industriale. E anche oggi, in Aula a Montecitorio, l'ennesima ...

Imprese : Gelmini - da Di Maio il nulla - governo senza strategia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono 144 i tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello Sviluppo economico e circa 189 mila i lavoratori coinvolti. Questo significa tante, troppe famiglie in attesa di un futuro. Eppure dal ministro Di Maio il nulla: nessuna parola conclusiva sull’Ilva, nessuna soluzione per i dipendenti Alitalia, Trony o Bekaert, nessuna risposta concreta per tutte quelle piccole e medie Imprese le cui vicende ...

Imprese : Rosato - Di Maio in aula senza strategia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “è venuto in aula ma non ha detto nulla. Chiamato a riferire sui tavoli di crisi, Di Maio non è stato in grado di esporre una strategia complessiva per affrontare le situazioni difficili che coinvolgono aziende italiane. Ha sbagliato i numeri, ha confuso delocalizzazione e internazionalizzazione, ha promesso di rivolgersi all’Europa mentre questa ha già dato indicazioni, ha preso tempo su Alitalia e ...

[L'intervista] Al Pd piace il decreto Di Maio sul lavoro. "Ma senza aiuti alle Imprese aumenta la disoccupazione" : Il nodo è come si riparte in un mondo completamente cambiato, con due partiti come lega e M5S che hanno oltre il 50% nel paese e come si ricostruisce il campo dei riformisti in Italia. E questo lo si ...

Di Maio presenta al Senato i programmi per lavoro - pensioni e Imprese : Il Decreto Dignità è in dirittura d'arrivo . Lo ha confermato, in audizione alle commissioni lavoro e industria del Senato, il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , a dieci ...

BERLUSCONI : "DL DIGNITÀ M5S-LEGA CONTRO Imprese"/ Di Maio replica : "abbiamo tutelato fasce più deboli" : BERLUSCONI: "Dl DIGNITÀ CONTRO le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia CONTRO la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Di Maio difende il decreto dignità : "La precarietà è una sciagura per lavoratori e Imprese" : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l'Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".