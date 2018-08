ILIAD | il 40% dei clienti ' rubato' a Wind-3 | Dati Report AGCOM aggiornato al 30 giugno

Ho. Mobile : Minuti ed SMS illimitati e 40GB a 7 - 99€. Ecco la risposta ad ILIAD : Ho. Mobile lancia la sua offerta per sfidare iliad. A pochi giorni di distanza per 1 euro in più pareggia l’offerta dell’operatore francese. 7,99€ per avere Minuti ed SMS illimitati e 40GB Ho. Mobile sfida iliad con 1 euro in più Dopo il debutto avvenuto velocemente di Ho. Mobile poco dopo iliad, Ecco che anche adesso […]

ho. attacca ILIAD con un’offerta identica : 40GB - chiamate ed SMS illimitati : ho. attacca Iliad e propone una nuova offerta fotocopia della nuova e seconda tariffa che l’operatore francese ha lanciato qualche giorno fa. Come nel caso della prima offerta anche con questa seconda la differenza è nel costo, un euro in più, ma in questo caso vi è anche un’altra caratteristica differente. La seconda, nuova, offerta di ho. mobile A parte un nome che non ha il minimo senso, ho. può contare sulla rete Vodafone ed è su ...

La rincorsa di Ho. Mobile a ILIAD : 40 GB ma velocità limitata e SIM introvabili online : Non ci sta Ho. Mobile a stare dietro a Iliad e proprio per questo motivo ha lanciato in queste ore una nuova offerta che di fatto sostituisce in tutto e per tutto la prima e che copia quella del quarto operatore Iliad. Peccato che la velocità di connessione garantita sulle nuove schede telefoniche sia stata ridotta e la richiesta di un nuovo numero sul sito del vettore sia ancora impossibile. Vediamoci chiaro. La nuova offerta Ho. Mobile ...

Ho. Mobile : Minuti ed SMS illimitati e 40GB a 7 - 99€. Ecco la risposta ad ILIAD : Ho. Mobile lancia la sua offerta per sfidare iliad. A pochi giorni di distanza per 1 euro in più pareggia l’offerta dell’operatore francese. 7,99€ per avere Minuti ed SMS illimitati e 40GB Ho. Mobile sfida iliad con 1 euro in più Dopo il debutto avvenuto velocemente di Ho. Mobile poco dopo iliad, Ecco che anche adesso […]

ILIAD - tutto illimitato e 40 Gb a 6.99 euro al mese/ La miglior offerta sul mercato : confronto con Ho e Kena : Iliad, tutto illimitato e 40 Gb a 6.99 euro al mese. E' senza dubbio la miglior offerta sul mercato mobile: ecco il confronto con Ho e Kena, altre due gestori low cost(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:31:00 GMT)

Nuova offerta ILIAD : 40GB - chiamate ed SMS illimitati a 6 - 99€ : Nuova offerta Iliad per il primo mezzo milione di utenti che include 40GB, chiamate ed SMS illimitati a 6,99€ al mese più il costo della SIM una tantum di 9,99€. L’unica differenza con la prima offerta dell’operatore francese sono i gigabyte a disposizione ogni mese, 10GB in più per un solo euro in più. Nuova offerta Iliad a 6,99€ Dopo aver superato il primo obiettivo, un milione di utenti, e averlo superato, arriva la Nuova offerta ...

ILIAD - nuova offerta da 6.99 euro al mese / 40GB - minuti e sms illimitati per 500mila utenti : Iliad, nuova offerta da 6.99 euro al mese: 40 GB, minuti e sms illimitati per 500mila utenti. La compagnia di telefonia mobile cerca di stupire e lancia sul mercato una proposta incredibile.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:20:00 GMT)

ILIAD lancia la Nuova Offerta Bomba con 40GB : iliad lancia la Nuova Nuova Offerta Bomba con 40 GB, minuti e sms illimitati a 6,99 euro, per sempre. Ecco la migliore Offerta di sempre per gli smartphone iliad offre 40GB, minuti ed SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese per sempre A ridosso dell’ultima comunicazione per il raggiungimento del primo milione di utenti, ottenuto a soli […]

ILIAD - la Super offerta : tutto illimitato e 40GB con 6 - 99 euro/mese : Quest’oggi, giovedì 26 luglio 2018, la compagnia telefonica mobile Iliad ha presentato (ma forse sarebbe meglio dire ha lanciato) per il mercato del nostro Paese una nuova offerta mobile. Dopo l’arrivo sul mercato italiano di Iliad ogni giorno quasi tutte le altre aziende stanno iniziando ad interessarsi alle promozioni. Questa volta si tratterebbe di qualcosa di davvero eccezionale. Vediamo in concreto i dettagli della promozione ...

ILIAD lancia la Nuova Offerta Bomba con 40GB : iliad lancia la Nuova Nuova Offerta Bomba con 40 GB, minuti e sms illimitati a 6,99 euro, per sempre. Ecco la migliore Offerta di sempre per gli smartphone iliad offre 40GB, minuti ed SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese per sempre A ridosso dell’ultima comunicazione per il raggiungimento del primo milione di utenti, ottenuto a soli […]

ILIAD lancia una nuova offerta : 40GB di traffico in 4G+ - minuti e SMS illimitati a 6 - 99€ : Inoltre i minuti inclusi nell'offerta potranno essere usati anche per chiamare oltre 60 paesi in tutto il mondo. Come per la prima offerta anche in questo caso Iliad ha deciso di eliminare ...

ILIAD lancia una nuova super offerta : minuti - SMS illimitati e 40 Giga a 6 - 99 euro/mese : Come un fulmine a ciel sereno, piomba sul mercato della telefonia mobile l'ennesima offerta "spacca listini" di Iliad: valida per i primi 500 mila utenti L'articolo Iliad lancia una nuova super offerta: minuti, SMS illimitati e 40 Giga a 6,99 euro/mese proviene da TuttoAndroid.

Wind attacca ILIAD : 40GB a 7 euro al mese : Wind Smart 7 Easy 30 è la promozione winback che permette di avere Minuti, SMS e fino a 40GB di internet a solo 7 euro mese e sarà possibile attivarla fino al 4 luglio Wind Smart 7 Easy 30 disponibile fino al 4 luglio Smart 7 Easy 30, piano tariffario di Wind che attacca direttamente iliad offre minuti illimitati e 30GB […]