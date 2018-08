Il troppo alcol aumenta il rischio di demenze Ma lo stesso accade con l' astinenza totale

Salute : bere troppo alcol o non berne affatto associato al rischio demenza : Una ricerca pubblicata su “The BMJ today” e condotta presso l’Inserm in Francia e la University College di Londra ha rilevato che bere troppo alcol (oltre 14 unità alcol iche a settimana, dove una unità alcol ica è pari a circa 12,5 grammi di etanolo) o l’astenersi completamente dal consumo di alcol ici durante la mezza età è associato a un rischio maggiore di ammalarsi di demenza negli anni successivi. Il risultato è emerso ...

Vuoi sapere se hai bevuto troppo per guidare? Ci pensa l’alcol test digitale di AllianzNOW : L’abuso di alcol è un problema che non deve essere sottovalutato, considerati i rischi che comporta per la salute confermandosi uno dei fattori di rischio per l’insorgenza di numerose patologie, soprattutto se si esagera in giovane età. Ma è ancora più pericoloso nel breve termine, quando viene associato alla guida di un veicolo, impedendo di essere lucidi e mettendo così a rischio la propria vita e quella degli altri. Nel corso ...