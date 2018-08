Il TCR Australia sarà realtà dal 2019

motorsport.motorionline

: Le #TCRSeries allargano la propria famiglia ed approdano in #Australia?? #TCRAustralia #AustralianRacingGroup… - motorionline : Le #TCRSeries allargano la propria famiglia ed approdano in #Australia?? #TCRAustralia #AustralianRacingGroup… - CH_Motorsport : TCR Australia, ci siamo: si parte nel 2019 grazie ad Australian Racing Group - Wurz_4 : @TCR_Series #TCRSeries #TCR #TCRAustralia , ci siamo: si parte nel 2019 grazie ad Australian Racing Group… -

(Di sabato 4 agosto 2018) ... spiega, motivando l'entusiasmo con la popolarità della serie in molti Paesi del mondo. « Non vediamo l'ora di confrontarci con i team, i costruttori e i promoter dell'evento per garantire il ...