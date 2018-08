Il Signore degli Anelli La Compagnia dell’Anello film stasera in tv 4 agosto | trama

cubemagazine

: #OnThisDay ?? #29luglio 1996 Cinquantacinque secondi di armonia e tecnica sopraffina per raggiungere la meritata c… - Coninews : #OnThisDay ?? #29luglio 1996 Cinquantacinque secondi di armonia e tecnica sopraffina per raggiungere la meritata c… - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'IL SIGNORE DEGLI ANELLI: La Compagnia dell'Anello' sabato 4 agosto 2018) Segu… - _minaerva : Stasera su Italia Uno c'è il signore degli anelli ?????????????????? -

(Di sabato 4 agosto 2018) IlLadell’Anello è ilin tv sabato 42018 in onda in prima serata su Italia 1 alle ore 21:11. La pellicola è diretta da Peter Jackson con Elijah Wood e Sean Astin. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV IlLadell’Anello: scheda TITOLO ORIGINALE: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring DATA USCITA: 18 gennaio 2002 GENERE: Avventura, Fantasy ANNO: 2001 REGIA: Peter Jackson CAST: Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean DURATA: 178 Minuti IlLadell’Anello:Primo capitolo della trilogia tratta dall’omonimo romanzo di Tolkien. Sauron, l’Oscuro Sire di Mordor, ha ...