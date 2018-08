Il Segreto | anticipazioni | Donna Francisca trama per distruggere la casa di accoglienza

Il Segreto - anticipazioni 6-11 agosto e puntate spagnole : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: il mistero di Elsa Il Segreto non va in vacanza: dal lunedì al sabato, alle 18:45 su Canale5, gli appassionati della soap spagnola seguono con trepidazione le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che un nuovo personaggio animerà la trama: Elsa. E’ rinchiusa in una prigione in un castello. Indossa una camicia da notte bianca e tiene in mano una ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 4 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 4 agosto 2018: Fe scopre tutta quanta la verità su Nazaria e non vede l’ora di smascherarla. Severo rifiuta la compagnia di parenti ed amici: gli interessa solo la vendetta, oltre che scoprire dove è stato nascosto suo figlio… Don Anselmo ha perso la memoria e di conseguenza si è pure dimenticato di essere un prete, tanto da credersi addirittura un “dongiovanni”… A Puente ...

Il Segreto anticipazioni sabato 4 agosto 2018 : Severo - addolorato - medita vendetta contro Venancia : Dopo la morte di Candela, il Santacruz si isola dai suoi cari e pensa alla terribile vendetta contro Venancia, una volta che avrà ritrovato Carmelito.

Il Segreto - un crollo ferma la festa di Puente Viejo : anticipazioni trame dal 5 all’11 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 5 a sabato 11 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: la morte di Candela Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Il Segreto anticipazioni dal 5 all’11 agosto : Severo rapisce Venancia : Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Severo rapisce Venancia, Francisca separa di nuovo Saul e Julieta Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che dopo la morte di Candela, Carmelo impedisce a Severo di andare a far visita a Venancia in carcere, poiché potrebbe commettere qualche pazzia. Marcela chiede poi a Don Berengario di […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 5 all’11 agosto: Severo ...

Il Segreto anticipazioni : CARMELO ha dei sospetti su IRENE : La storyline legata alla sparizione del piccolo Carmelito porterà all’ingresso nella telenovela Il Segreto di IRENE Campuzano (Rebeca Sala), una misteriosa giornalista: come abbiamo anticipato in precedenza, tutto avrà inizio quando Severo Santacruz (Chico Garcia), al termine di un lungo e difficile processo, verrà prosciolto dall’accusa di aver ucciso Venancia Almagro (Inma Sancho). Le anticipazioni segnalano infatti che IRENE si ...

Il Segreto anticipazioni venerdì 3 agosto 2018 : addio a Candela : Tutta Puente Viejo è in lutto per la morte dell'amata pasticcera mentre Francisca gioisce per la sofferenza di Severo.

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Nazaria ha un figlio Segreto : Il ritorno a Puente Viejo di Fe darà il via ad una serie di scoperte per Mauricio. Il capomastro arriverà a trovare una salma ed a scoprire molte misteriose notizie sulla sua benefattrice Francisca. Da tempo inoltre il fido capomastro nutre dei sospetti sul comportamento della moglie, che si mostra in un modo alquanto strano, di che si tratterà? Scopriamo tutte le anticipazioni spagnole relative alla soap il segreto. anticipazioni Il segreto, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 3 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 3 agosto 2018: Julieta deve decidere cosa rispondere a Prudencio e sia nonna Consuelo che Emilia la mettono in guardia… Magdalena sembra aver trovato Nazaria e così fa vedere una fotografia a Fe, che in effetti la riconosce… Tutta Puente Viejo è in lutto per la morte di Candela e si prepara al funerale. Raimundo riesce a intrattenere Donna Francisca, in modo che non si presenti alle ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Julieta seduce Fernando Mesia : anticipazioni spagnole Il Segreto: Julieta si avvicina a Fernando e inizia a sedurlo Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciare che Julieta si avvicina a Fernando. La Uriarte è disposta a tutto pur di scoprire cos’è accaduto a Saul. Come vi abbiamo già rivelato, il più grande dei fratelli Ortega perde la vita mentre tenta […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta seduce Fernando Mesia proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Il Segreto : Prudencio chiede a Saul di portare Julieta all'altare : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le trame di settembre svelano che Julieta Uriarte rimarra' malissimo dopo aver visto un bacio tra Saul e Laura. La ragazza, a questo punto, decidera' di approfondire la conoscenza con Prudencio. Proprio quest'ultimo, approfittera' di questa situazione per accelerare la celebrazione della funzione religiosa, facendo una spiazzante proposta al fratello. Il ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 2 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 2 agosto 2018: Sperando di poter riabbracciare il figlio Carmelito, Candela accetta di incontrare Venancia da sola, ma questa la decisione le costerà la vita… Tutto il paese di Puente Viejo, dopo la morte di Candela, è disperato per la perdita. Quanto a Severo, ora l’uomo cerca vendetta… Con questa puntata, esce dunque di scena l’amatissima attrice Aida De La Cruz, che per ...

Il Segreto anticipazioni 2 agosto 2018 : Venancia uccide Candela : La trappola della crudele Venancia avrà risvolti drammatici: dovremo dire addio alla povera Candela.