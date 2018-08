Il PSG vince la Supercoppa di Francia | Monaco battuto 4-0 | primo titolo per Buffon

Primo trofeo per Buffon : vince col PSG la Supercoppa di Francia : A Shenzhen, in Cina, il Paris Saint-Germain ha conquistato il Primo trofeo della stagione ufficiale, la Supercoppa di Francia, battendo il Monaco per 4-0. Già nel Primo tempo, i parigini allenati da ...

Pastore : A Roma per vincere come al PSG : Roma, 29 LUG - Totti lo ha definito un top player, il giocatore di cui aveva bisogno la Roma in questo momento. Su Javier Pastore le aspettative non mancano. "Spero di essere all'altezza delle parole ...

Roma - Pastore : "Qui per vincere tutto. Io mezzala? Anche al PSG" : La benedizione di Francesco Totti ha lasciato il segno. "Javier Pastore è un top player", aveva detto due giorni fa l'ex capitano della Roma e adesso l'argentino, da San Diego, ringrazia. "Ha detto ...

Napoli - per Cavani serve convincere il PSG : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli , anche nel caso in cui Cavani decidesse di ridursi lo stipendio per venire incontro a De Laurentiis , dovrebbe convincere il PSG a cedere l'uruguaiano. La richiesta dei parigini ...

Real Madrid - è Neymar il dopo Cristiano Ronaldo : la strategia di Nike per convincere il PSG e spodestare Adidas : dopo la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Real Madrid punta forte su Neymar: trattativa complicata, il PSG fa muro, ma l’aiuto di Nike potrebbe sbloccare l’operazione dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Real Madrid deve rimpiazzare non soltanto il giocatore più forte del mondo, ma anche il suo leader tecnico e carismatico. Per farlo ha bisogno di un giocatore con uno status simile, non basta un ...