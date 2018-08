Il Milan ha fatto di tutto per trattenermi Ora Suso vuole la Champions

Milano - "Inseguita perchè ho fatto l'elemosina a un giovane venditore di fiori bengalese" : E' successo al magistrato presso la Corte D'appello del capoluogo lombardo, Jole Maria Celeste Milanesi: l'intervista

Higuain si presenta : "Il Milan ha fatto di tutto per prendermi - lo riporterò in alto" : Le prime parole in rossonero dell'attaccante argentino: "Milan club speciale, al Chelsea mi voleva solo Sarri"

Juve-Milan : affare fatto su Bonucci-Higuain. Inter vicina a Vidal : Il vice campione del mondo infatti è un punto fermo del Real Madrid, inoltre guadagna 11 milioni all'anno, stipendio ben al di là delle possibilità nerazzurre. Insomma, questa sembra essere ...

Higuain e Caldara al Milan - juventini furiosi : il calcio vero non è fatto di plusvalenze e ammortamenti : Questa incredibile estate di calciomercato, che ha visto lo sbarco di Cristiano Ronaldo alla Juventus, è vicina alla conclusione ma da qui alla fine ancora molto potrà succedere. Nulla sembra essere impossibile in questa pazza campagna acquisti. Ne è un esempio non solo l’approdo di CR7 in bianconero ma anche l’imminente clamoroso ritorno di Bonucci a Torino. Il difensore viterbese, dopo un solo anno di Milan, è pronto svestire il ...

Chloe Ayling - la modella rapita a Milano : «Ho fatto innamorare il mio rapitore per salvarmi» : Per tornare libera e riabbracciare il suo bambino di un anno, Chloe Ayling ha fatto innamorare in ogni modo il suo rapitore. A distanza di un anno da quello che è stato uno dei rapimenti più discussi e che l’estate scorsa ha riempito le pagine dei giornali italiani e stranieri, la modella inglese Chloe Ayling torna a raccontare quegli istanti in un’intervista alla Bbc. Era l’11 luglio quando la giovane modella venne drogata e ...