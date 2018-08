Il governo non aiuta Rousseau Risultati | deludenti | per le regionarie del M5S

Legge Mancino - Fontana : cancelliamola. No del governo. Salvini : non è nel programma : Il ministro della Famiglia, leghista, chiede l'abolizione della Legge che punisce chi fa propaganda di idee fondate sul razzismo. Insorgono le opposizioni. Sdegno dalla comunità ebraica. Pronto lo ...

Fontana contro legge Mancino - stop dal governo/ Ultime notizie - Salvini : “Idea Lega - ma non è nel contratto” : Razzismo, Ministro Fontana “abroghiamo la legge Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:08:00 GMT)

Di Maio : “Abolizione legge Mancino non è nel contratto di governo”. Salvini : “Non è priorità” : Sull'abolizione della legge Mancino, proposta dal ministro Fontana, è intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio: "La legge Mancino per me deve rimanere dov'è. Le pensioni d'oro invece devono scomparire alla velocità della luce".Continua a leggere

Legge Mancino - Conte - abrogazione non è in contratto governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte stoppa la proposta di abrogazione della Legge Mancino venuta dal ministro leghista della Famiglia, Fontana. "Non è prevista nel contratto di governo e non è mai stata oggetto di alcuna discussione o confronto tra i membri del governo", scrive Conte sulla sua pagina Facebook.

governo - arriva la tempesta. E questa volta non servirà a nulla chiudere i porti… : I listini europei rialzano la testa dopo le tensioni sui dazi ma non si accoda al recupero Milano, che oscilla e continua a soffrire per i timori degli investitori sulla gestione del debito in vista della legge di stabilità del nuovo Governo, che spingono all’insù lo spread tra Btp e Bund tedesco. Avvio incerto e contrastato per le principali borse europee. Londra segna un progresso dello 0,33% e Francoforte dello 0,19%, mentre Parigi è ...

Non possiamo più nasconderci dalla sorveglianza del governo italiano : Area SpA, Hacking Team, IPS intelligence, e RCS sono i nomi delle aziende più famose, finite sui giornali di mezzo mondo o per essere state hackerate o per aver venduto " o affermato di poter vendere ...

Tav - lite tra Toninelli e il commissario di governo Foietta. “Non lo incontro senza dati”. “Surreale - non sono controparte” : “Non lo incontro fino a quando non ho i dati scientifici“. “Perlomeno surreale parlarsi attraverso i media, non sono una controparte”. Dopo due mesi di mail e mancate risposte, inviti a faccia a faccia disertati e continui richiami allo studio del dossier, si accende lo scontro tra il ministro delle Infrastrutture e il commissario straordinario di governo sulla Torino-Lione. Perché se da una parte Danilo Toninelli ...

Maria Teresa Meli - balla spaziale a Coffee Break : 'In due mesi il governo non ha neppure chiuso i porti' : Maria Teresa Meli , firma assai renziana del Corriere della Sera , mostra di non apprezzare, affatto, il governo gialloverde. Lo fa in studio a Coffee Break , su La7, dove si confronta con Angelo ...

Esclusivo : Foa resta presidenteRai - il governo non cambierà nome : Marcello Foa resta presidente della Rai in quanto consigliere anziano all'interno del Cda. Fonti ai massimi livelli del governo spiegano ad Affaritaliani.it la strategia della maggioranza Lega-M5S dopo che la Commissione di Vigilanza non ha ratificato la nomina del giornalista sovranista ai vertici della tv di Stato Segui su affaritaliani.it

Di Maio : 'Il razzismo esiste e finalmente fa notizia - ma il governo non lo fomenta' : In Italia c'è un problema di razzismo, inutile negarlo. Episodi come quelli delle ultime settimane [VIDEO] si sono verificati anche in passato e, probabilmente, nell'ambito di uno scontro politico in atto che ha come tema centrale l'immigrazione, risaltano maggiormente ai 'disonori' della cronaca. Ad ogni modo, il negazionismo messo in atto da soggetti beceri che popolano i social network è da condannare. Siamo dinanzi ad un problema e non ...

Rifiuti - allarme incendi : il governo trasforma le discariche in siti sensibili per forze dell’ordine. “Ma controlli non bastano” : Una “più assidua attività di controllo” nei siti di stoccaggio di Rifiuti e una “costante opera di sensibilizzazione verso i gestori” degli impianti. Il governo risponde con una circolare ai prefetti per far fronte al problema dei roghi negli stabilimenti che trattano monnezza: d’ora in poi diventano i siti sensibili da inserire nei piani di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Una mossa che cerca di calmare le paure ...