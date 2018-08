Il Giro della Provincia con un tiro di Balestra

Da un lato all'altro della strada allagata in canotto. Il video virale fa il Giro della rete : BOSCOREALE. È bastata la pioggia di oggi pomeriggio a trasformare alcune strade periferiche in torrenti d'acqua, tanto da rendere quasi eroica l'impresa di attraversarle a piedi. Sarà per questo, per ...

Gemitaiz bullizza ancora Salvini - preso in Giro per il presunto tradimento della Isoardi : E' tornato ad essere più vivo che mai il diverbio verbale in atto tra Gemitaiz e il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini. Tra ieri e oggi, infatti, l'artista, dopo essere stato informato della presenza on line di un breve videoclip – che ha macinato parecchie visualizzazioni negli ultimi giorni – registrato nell'ambito di un recente comizio tenuto dal ministro dell'Interno, durante il quale è possibile sentire l'attuale leader del ...

Giro di vite a Saione - controlli e denunce della Polizia : controlli a tappeto a Saione. Nella giornata di venerdì la Polizia di Stato ha attuato massicci controlli nell'intero quartiere fino a Campo di Marte. 'I controlli spiega la Questura sono iniziati al ...

Maradona ubriaco alla guida della sua auto - l'ultimo video fa il Giro del mondo : Un video che sta facendo letteralmente il giro del mondo e getta nuovamente in cattiva luce Diego Armando Maradona . l'ultimo eccesso erano stati i gesti volgari durante le partite dell'Argentina ai ...

La Barton Cus Perugia nel Girone 3 della serie A : Perugia " Il campionato nazionale di rugby di serie A maschile sarà formato da 30 squadre, suddivise in tre gironi. La Barton Cus Perugia militerà nel 3 insieme a Cavalieri Prato Sesto, Toscana ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a Gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Olanda batte la Grecia per 8-7 e vince il Girone A andando a prendersi un comodo quarto di finale contro la Germania. Dallo stesso lato del tabellone, l’Italia affronterà l’Ungheria. La Spagna vince il Girone B e troverà la Francia, mentre un altro quarto equilibrato, come quello delle azzurre, andrà in scena tra Grecia e Russia. Di seguito tutti i ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a Gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto: oltre all’Italia, conquistano il primo posto anche Serbia, Croazia e Spagna, con gli iberici che passano per differenza reti e vanno a finire nello spicchio di tabellone degli azzurri, per un’ipotetica semifinale per cuori forti. Girone A Risultati terza giornata Germania-Ungheria 4-4 Georgia-Italia 3-14 Classifica finale Italia 9; Ungheria e Germania 4; Georgia 0. Girone ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Georgia-Italia 3-14. Le pagelle dell’ultima gara della fase a Gironi : L’Italia, già certa del primo posto nel girone, ha battuto la Georgia per 14-3 nell’ultima gara della prima fase degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 7 Del Lungo, 7: gioca i primi due tempi. Subisce gol soltanto su rigore. Altra ottima prova per lui. Di Fulvio, 7: due gol e due assist per lui, una certezza fino ad oggi ed in vista dei quarti. Molina Rios, 6.5 due gol ...

La rabbia della Meloni per il decreto terremoto : "È l'ennesima presa in Giro" : Giorgia Meloni randella il governo Conte per il decreto terremoto approvato dall"esecutivo. Che il leader di Fratelli d"Italia etichetta, senza mezzi termini e senza appelli, come "una grande delusione".L"attacco frontale al provvedimento arriva su Facebook, con un breve video nel quale la politica romana fa la sua arringa: "Una grande delusione ci arriva oggi dal governo sul tema del terremoto, perché il decreto sul terremoto non rappresenta ...

Renault - Il Giro pista della Mégane R.S. - VIDEO : In pista con la trazione anteriore e 280 CV: la protagonista a Vairano oggi è la Renault Mégane R.S. Tce Edc 4 Control. Oltre che sulla potenza, esuberante, ma non difficile da domare, la compatta francese può contare su 390 Nm di coppia a da 2.400 a 4.800 giri e sfiora i 250 km/h di velocità massima. Agile ed equilibrata. Tra i cordoli, la R.S. si dimostra subito a proprio agio. L'ottima impostazione aiuta il pilota a prendere confidenza e a ...

F1 - GP Germania 2018 : Giro di boa della stagione. Ferrari e Sebastian Vettel per l’allungo in casa Mercedes : Il GP di Germania segnerà il giro di boa della stagione, undicesimo dei ventuno appuntamenti in programma in questo 2018. Sul circuito di Hockenheim, che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza, andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga appassionante, quella tra Ferrari e Mercedes. La classifica sorride alla Rossa e a Sebastian Vettel, che comanda con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto della vittoria di ...

Viadotto della Magliana - Catalano : Torelli prende in Giro i cittadini : Viadotto della Magliana, Catalano: Torelli prende in giro i cittadini, si dimetta. “Apprendiamo da una nota del dipartimento mobilità che si è deciso di prolungare la sperimentazione del restringimento del Viadotto della Magliana sino al 9 ottobre, per altri 60 giorni, in piena attività lavorativa e scolastica per le famiglie romane” così in una nota Daniele Catalano consigliere del Municipio XI del Gruppo Misto. “Proprio ...

Operazione "Sprectal Kingdom" della GdF - scoperto Giro di fatture false per 190milioni - 73 indagati : Chieti - Operazione “spectral kingdom”. Frode fiscale e contributiva di rilevanti dimensioni: fatture false per 190 milioni di euro. 73 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e/o contributiva, 36 le società coinvolte, 190 milioni di euro il valore delle false fatture emesse, 66 milioni di euro i ricavi sottratti al fisco 16 milioni di euro di iva dovuta, 4 milioni di euro di ...