: Il finale di #Quantico 3 delude i fan? L'ultimo episodio della serie in onda anche in Italia su Fox… - OptiMagazine : Il finale di #Quantico 3 delude i fan? L'ultimo episodio della serie in onda anche in Italia su Fox… - Subspedia_ : Il finale di serie DI Quantico è in traduzione! Pronti a dire addio alla serie? - Elposa - _walkingthewire : Oggi esce il finale di #Quantico e non ho idea di cosa possa succedere -

(Di sabato 4 agosto 2018) Attenzione: l'articolo contiene SPOILER suldi3.Stanotte negli Stati Uniti è andato inildidi. Alex Parrish dice addio al suo pubblico con l'ultimodel thriller drama. Lo show targato ABC è stato infatti cancellato lo scorso maggio e non ci sarà una quarta stagione. L'addio di Priyanka Chopra ha soddisfatto le aspettative del pubblico?Ildi3, in realtà, ha lasciato molte porte aperte per un eventuale seguito. E inon hanno gradito la conclusione di una stagione non apprezzata fin dall'inizio. Il cambio di showrunner e l'abbandono di alcuni attori dal cast hanno contribuito a fare il resto. Nell'ultimo, dal titolo "Who Are You?", l'azione si svolge in Irlanda in una corsa contro il tempo in cui Alex si confronta con la sua nemesi, Connor Devlin, che conosce tutto del suo passato. Il criminale ha ...