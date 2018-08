Il debutto triste di Tiberis | la spiaggia de' noantri

huffingtonpost

(Di sabato 4 agosto 2018) Aldo gioca contro se stesso a beach volley. Lancia palloni a ripetizione poi passa sotto la rete e li rilancia. Fa caldo, tanto caldo: temperatura percepita 40°, il sole è a picco, il fiume che scorre poco più in la è un miraggio che non dà sollievo.Benvenuti a, lade', l'oasi senz'ombra, versione minimalista di Paris-plages, inaugurata oggi a Roma, in zona Marconi. A giudicare dalle presenze, qualche curioso a rischio insolazione mischiato tra una decina di addetti ai lavori, l'esordio è stato un flop. Eppure è tutto gratis: campi, lettini, ombrelloni, docce, parcheggi. Offre il Campidoglio, cioè Virginia Raggi, la sindaca che l'ha fortemente voluta-. Messa in fuga ieri dall'allerta meteo, oggi dall'incubo di tagliare nastri nella desolazione totale. Magari stasera o domani arriveranno le folle. Andrà ...