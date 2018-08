“Il cuore ha smesso di battere” Perde i sensi in mare | poi accade l’incredibile

caffeinamagazine

: Stanotte abbiamo approvato il #DecretoDignità per ridare un futuro all'Italia. Lo abbiamo fatto con il cuore, contr… - MFantinati : Stanotte abbiamo approvato il #DecretoDignità per ridare un futuro all'Italia. Lo abbiamo fatto con il cuore, contr… - ItalianAirForce : Vi siete mai chiesti come fanno @FrecceTricolori a disegnare cuore nei cieli di tutto il mondo?Sulle note canzone“c… - IBMItalia : Un nuovo #cuore pulsante per #IBM in #Italia. Abbiamo bisogno di spazi dove persone e tecnologia possano incontrars… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Qualche giorno di relax in riva alinsieme al resto della famiglia, a godersi il sole lontana dagli stress della routine quotidiana. E un improvviso malore proprio, sulla spiaggia di Catanzaro, che aveva fatto subito pensare al peggio: la donna, infatti, non aveva più battito e c’era già chi, rassegnato, aveva pronunciato la terribile sentenza: “è morta”. Un vero e proprio miracolo quello che ha avuto come protagonista la fotografa inglese Marissa Jacobs, 43 anni, vittima di un malore in acqua e trascinata a riva dal figlio Luca, 12 anni. Originaria di Potters Bar, cittadina dell’Inghilterra, la donna è sposata con un italiano 51enne, Domenico Buonanno. Lui, ancora sotto choc, ha raccontato attraverso le pagine del Sun: “Era morta, avevo perso mia moglie e la madre dei figli. Invece, non si sa come, è sopravvissuta”. A salvare la vita ...