Il corteo dei camorristi rivendica bomba carta esplosa davanti al pub

Torino - Appendino in corteo al Pride : “Siamo esempio per i diritti e continueremo con le trascrizioni dei matrimoni gay” : Immagini del Pride di Torino al quale ha partecipato anche il sindaco di Torino , Chiara Appendino del M5s. “Siamo un esempio sui temi che riguardano i diritti e continueremo con le trascrizioni ” dei matrimoni gay, ha detto. L'articolo Torino , Appendino in corteo al Pride : “Siamo esempio per i diritti e continueremo con le trascrizioni dei matrimoni gay” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vibo Valentia - la rabbia dei braccianti in corteo : “Non siamo parassiti - questa terra saccheggiata dai politici non dai migranti” : Un corteo che dalla tendopoli è arrivato fino al Comune di San Ferdinando. Un centinaio di migranti, guidati dal sindacato Usb, hanno marciato stamattina per manifestare tutta la loro rabbia per l’omicidio di Sacko Saumayla, il maliano di 30 ucciso nelle campagne di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Un colpo di fucile alla testa che non gli ha lasciato scampo mentre stava prendendo delle lamiere d’alluminio in un terreno abbandonato e ...