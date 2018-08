Il calcio di oggi non è più calcio ma rugby giocato coi piedi

calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo venerdì Modric è il grande sogno dell'Inter di Luciano Spalletti. Un sogno che prende leggermente più corpo dopo il passaggio di Vidal al Barcellona : operazione ufficiale nella ...

calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo giovedì Modric è il grande sogno della società nerazzurra. Un sogno che prende leggermente più corpo dopo il passaggio di Vidal al Barcellona per circa 30 milioni di euro. ...

calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo martedì Giornata di incontri tra Juventus e Milan, per la trattativa che coinvolge Higuain, Bonucci e Caldara. Per l'argentino, operazione momentaneamente in stand-by: continua a ...

Bari calcio - scaduti i termini : De Laurentiis pronto a comprare il club. Decaro decide oggi : Aurelio De Laurentiis in pole positon per il Bari. Tra i big del calcio piombati in picchiata sul club biancorosso, sarebbe il patron del Napoli quello che più degli altri avrebbe convinto il sindaco ...

calcio - Coppa Italia 2018-2019 : oggi il primo turno. Nell’anticipo Casertana-Picerno 2-0 : Con l’anticipo di ieri sera, in cui la Casertana ha battuto 2-0 l’AZ Picerno, è scattata ufficialmente la Coppa Italia 2018-2019 di Calcio: oggi sono in programma altre 17 sfide. Nel primo turno infatti scendono in campo 27 società di Serie C e 9 di Serie D: le 18 qualificate per il secondo turno andranno a fare compagnia alle 22 società di Serie B che faranno il loro ingresso dal prossimo turno, in programma domenica 5 agosto. Di seguito il ...

calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo venerdì Giornata di incontri e contatti telefonici tra Milan e Juventus per la maxi operazione Bonucci-Caldara-Higuain. Una soluzione su cui si sta lavorando è uno scambio Bonucci-...

calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo giovedì Continua a essere in stand-by la trattativa tra Juventus e Milan che coinvolge Leonardo Bonucci , Mattia Caldara e Gonzalo Higuain : nessun passo avanti significativo per ...

calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo mercoledì Il Milan riabbraccia Leonardo , nuovo direttore dell'area tecnica e sportiva, e pensa al proprio futuro. Il dirigente rossonero ha avviato i contatti con l'entourage di ...

Sky calcio - Massimo Mauro non riconfermato : polemica sui social (e pioggia di commenti dei tifosi anti-juventini) : A poche settimane dal via del campionato di Serie A i Calciofili provano a fare i conti tra pacchetti e abbonamenti vari di Mediaset Premium, la novità Dazn e la certezza Sky. I cambiamenti però riguardaranno anche i volti che si occuperanno dei vari contenitori a supporto dei tanti match: Ilaria D’Amico lascia ad Alessandro Bonan Sky Calcio Show per occuparsi della Champions League, Diletta Leotta sarà il nuovo volto di Perform. Non solo, ...

calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo martedì Il Barcellona ha dato il benvenuto al suo ultimo acquisto: Malcom , dopo aver trovato l'accordo con la Roma, ha firmato con il club blaugrana. Monchi valuta la possibilità ...

calciomercato 2018 : tutte le trattative e news di oggi 24 luglio 2018 - : 07:50 Bonucci spacca in due gli juventini Leonardo Bonucci, ancora una volta. L' estate scorsa, c' è chi comprese la sua scelta e chi invece non gliela perdonò. A un anno di distanza, da quando è ...

calciomercato Atalanta : Carraro in prestito al Foggia : L’Atalanta ha comunicato ufficialmente la cessione in prestito al Foggia di Marco Carraro. Il centrocampista classe ’98, nella scorsa stagione a titolo temporaneo al Pescara dall’Inter, era stato acquistato il 30 giugno dai bergamaschi con diritto di riacquisto a favore dei milanesi.L'articolo Calciomercato Atalanta: Carraro in prestito al Foggia sembra essere il primo su CalcioWeb.

calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo domenica La Roma ha trovato il sostituto di Alisson: la scelta è ricaduta su Olsen . La società giallorossa, infatti, ha chiuso per il portiere del Copenaghen sulla base di 11,5 ...