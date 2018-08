Il bodyguard di Macron e le foto su Tinder insieme al presidente francese

Benalla - scoppia un nuovo caso bodyguard di Macron su Tinder : La guardia del corpo rimorchiava su Tinder con le foto accanto al presidente francese, mettendo forse in pericolo la sicurezza nazionale Segui su affaritaliani.it

L'ex bodyguard di Macron Alexandre Benalla aggredì anche altre persone. Il video di Liberation lo inchioda : Durante le manifestazioni del primo maggio Alexandre Benalla e Vincent Crase "si comportarono da agenti della polizia, benché non lo fossero, anche tre ore prima dell'ormai celebre intervento in Place de la Contrescarpe": è quanto scrive oggi Libération secondo cui due nuove testimonianze, corredate da un video prima cancellato da un agente e poi recuperato grazie a un programma informatico, permettono di scoprire, tre ore ...

Caso Benalla - Macron : “Lui non è il mio amante” | Il bodyguard fa mea culpa : “Ho commesso una sciocchezza” : Caso Benalla, Macron: “Lui non è il mio amante” | Il bodyguard fa mea culpa: “Ho commesso una sciocchezza” Di fronte alla maggioranza parlamentare il presidente francese ha parlato del suo ex collaboratore per la sicurezza, dopo le polemiche per le violenze durante il corteo del primo maggio a Parigi. La guardia del corpo si […] L'articolo Caso Benalla, Macron: “Lui non è il mio amante” | Il ...

"Non ho tradito Macron". Parla per la prima volta il bodyguard del presidente francese : "Ho fatto una grande sciocchezza, ho sbagliato, ma non ho la sensazione di aver tradito il presidente Emmanuel Macron". Così, in un'intervista esclusiva sul quotidiano Le Monde, l'ex guardaspalla di Macron, Alexandre Benalla, che ha creato notevole imbarazzo all'Eliso dopo essere stato ripreso a picchiare dei manifestanti in piazza. "Comprendo di aver deluso il presidente, perché un collaboratore non deve causargli problemi. Lui ...

Scandalo bodyguard per Macron"Benalla non è il mio amante" : In Francia non si placano le polemiche e il Presidente smentisce - senza che gli sia richiesto - una presunta relazione gay con la guardia del corpo

bodyguard violenta - Macron rompe silenzio su Benalla : inaccettabile : Bodyguard violenta,Macron rompe silenzio su Benalla: inaccettabile Bodyguard violenta,Macron rompe silenzio su Benalla: inaccettabile Continua a leggere L'articolo Bodyguard violenta,Macron rompe silenzio su Benalla: inaccettabile proviene da NewsGo.