Il 4 e 5 agosto la Notte Bianca del cibo italiano a FICO Eataly World festeggia Artusi

Concerto dei Pooh su Canale5 il 4 agosto - l’Ultima Notte Insieme raccoglie le emozioni della reunion : Il Concerto dei Pooh su Canale5 ci porta indietro nel tempo fino al 2016, quando lo storico gruppo sorto a Bologna 50 anni prima ha deciso di tornare sul palco per un tour conclusivo con il quale hanno voluto mettere la parola fine al progetto del gruppo. La location è quella dello Stadio San Siro, la grande arena della musica, nel quale Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Dodi Battaglia hanno voluto salutare il ...

3 agosto - Figaro su - Figaro giù…! con Elio apre il Festival itinerante de La Notte della Taranta - Otranto - Lecce - : Troviamo Bartolo invecchiato e brontolone, diventato il dispotico sindaco della cittadina, che cerca rivalsa nel suo ruolo di uomo di scienza e nella sua veste istituzionale. Per questo bandisce il ...

Notte Bianca del Cibo Italiano : il 4 agosto si festeggia così : Una serata intera in cui mangiare, bere benissimo, conoscere i luoghi dove si produce una delle grandi ricchezza del nostro paese: si potrà fare questo e tanto altro in occasione della Notte Bianca del Cibo Italiano. Prima edizione dell’evento, nato questo che è l’anno dedicato al Cibo Italiano, si festeggerà il 4 agosto non a caso: in questa giorno, nel 1820, è nato Pellegrino Artusi, autore de La scienza in cucina e l’arte del ...

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Audio e testo Notte d’agosto di Einar Ortiz - il nuovo singolo estivo scritto da Tony Maiello : Notte d’agosto di Einar Ortiz è tra i nuovi singoli attesi in radio da venerdì 27 luglio 2018. La canzone è contenuta nell'Ep d'esordio di Einar che porta il suo stesso nome, disponibile nei negozi di musica e in digital download dallo scorso 1 giugno. Notte d’agosto è uno dei brani più up-tempo dell’album. Il brano è stato scritto da Tony Maiello e viene rilasciato da Einar quando ormai l'estate 2018 è nel pieno del suo svolgimento. Notte ...

Palio Remiero martedì 14 agosto 2018 a Verbania Pallanza. Sfida tra nove imbarcazioni con eventi e spettacoli sino a tarda notte - tra cui Paolo Carta e Deviazioni Spappolate : ... illusionista, che ha collaborato con SKY, Mediaset e RAI, nonché per musical internazionali e per il cinema, ricevendo numerosi premi internazionali per i suoi spettacoli, dal 2011 è Direttore ...

IMMAGINI DI NOTTE XXI - Dal 9 luglio al 18 agosto il cinema all'aperto ad Albino : Come già detto, la rassegna avrà come nuova ambientazione alle proiezioni la bellissima struttura, attrezzata per gli spettacoli estivi , libera da barriere architettoniche, , realizzata recentemente ...

10 agosto 2018 - San Lorenzo : ecco i modi più insoliti per aspettare le stelle cadenti nella magica notte dei desideri : Come trascorrere la notte di San Lorenzo? Aspettando le stelle cadenti si gusta un pic-nic, si ascolta un concerto jazz immersi in una piscina termale, ci si rilassa con un massaggio open air, ci si addormenta in un letto sul prato, si gusta una cena romantica in un antico castello o si scruta la volta celeste dall’osservatorio. Un letto sotto le stelle in Umbria Alberi secolari come pareti, un cielo di stelle come soffitto e il silenzio della ...