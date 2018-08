Icc | Inter favorita sul Lione secondo i bookie

Icc - oggi su Sky Sport : Inter-Lione - Juventus-Real Madrid e Milan-Barcelona : Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventerà Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane: Juventus, ...

Inter Lione/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live (Icc 2018) : diretta Inter Lione info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto) a Lecce per la ICC 2018(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 09:36:00 GMT)

Probabili formazioni/ Inter Lione : quote e le ultime novità live (Icc 2018) : Probabili formazioni Inter Lione: quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo al Via del Mare di Lecce per l'amichevole dell'International Champions cup 2018.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 08:05:00 GMT)

Icc 2018 - Inter-Lione : probabili formazioni e orari : Sarà lo stadio 'Via del Mare' di Lecce ad ospitare sabato 4 agosto, alle ore 20.05, il match di International Champions Cup tra Inter e Lione , sfida che si preannuncia ricca di gol ed emozioni. ...

Icc 2018 - dove vedere Inter-Lione in Tv e in streaming : A pochi giorni dalla partita di Nizza contro il Chelsea, l’Inter scende in campo per il suo secondo impegno nell’International Champions Cup, competizione che vede la presenza anche di Milan, Atalanta e Roma. La formazione guidata da Luciano Spalletti scenderà infatti in campo a Lecce contro il Lione di Bruno Genesio. Appuntamento sabato 4 agosto […] L'articolo ICC 2018, dove vedere Inter-Lione in Tv e in streaming è stato ...

Inter contro Lione al Via del Mare di Lecce - l'Icc arriva in Puglia : Quello dell' International Championship Cup è per la città di Lecce un piccolo evento , che richiamerà presso lo stadio Via del Mare migliaia di appassionati del calcio , alla ricerca di sport ...

Probabili Formazioni Inter-Lione - Icc - 04-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Lione, ICC, 04 Agosto 2018: Spalletti prova Asamoah sulla mediana, Genesio con Depay e Traoré davanti. L’Inter di Spalletti è alla ricerca di altre brillanti prestazioni per la sua corsa all’inizio del campionato, oramai vicino, poco più di due settimane. Le amichevoli fin qui disputate hanno regalato delle importanti indicazioni sui nuovi acquisti della squadra. Innanzitutto ci sono da ...

Inter - diretta su Sky ed in chiaro su TV8 per il match di Icc contro il Lione : Mentre le nuove indiscrezioni di mercato relative ad una possibile trattativa per Luka Modric [VIDEO] accendono la fantasia dei tifosi, l'Inter prosegue la sua marcia di avvicinamento al campionato. Il prossimo test degli uomini di Luciano Spalletti sara' valido per l'International Champions Cup, si tratta del secondo impegno nel trofeo estivo diventato ormai 'classico' dopo il pareggio per 1-1 con il Chelsea di Maurizio Sarri. Avversario dei ...

Icc - Mourinho come Lopetegui : 'Quando ero all'Inter sapevo che sarei andato al Real' : Una vittoria e due sconfitte per il Manchester United nell'International Champions Cup, competizione archiviata a quota 5 punti dagli uomini di José Mourinho . Intervallati dallo stop targato ...

Inter - Spalletti dopo la Icc : 'Ora non ho ricambi - ma siamo vicini a completare la rosa' : Intervenuto su Sky Sport a fine gara, Luciano Spalletti ha tracciato un punto sul mercato e sulla stagione che verrà. "siamo vicini a completare la rosa" "Mi sembra chiaro che il mercato sia da ...