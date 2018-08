I 10 peggiori istituti in cui essere rinchiusi di cinema e tv

wired

(Di sabato 4 agosto 2018) Il ricettacolo perfetto per il male e l’inquietudine è l’istituzione corrotta. Ospedali, scuole, accademie, manicomi e via dicendo sono le coperture perfette per sette, ribelli, mafia e chiunque voglia condurre affari sporchi senza intromissioni altrui o cibandosi di menti, corpi e nuova linfa. Attirati,e tagliati fuori dal mondo gli ospiti dei film o delle serie che si svolgono dentro glivivono come in prigione, solo senza che nessuno al di fuori lo sappia o possa intervenire. Sono mondi così paradossali che oltre a vessare portano alla pazzia. Il caso tipico è quella della Blackwood Boarding School, l’istituto in cui viene spedita la ragazza problematica al centro di Dark Hall, uscito in Italia questa settimana. Un istituto che dovrebbe correggere e mettere sulla retta via le ragazze ma evidentemente nasconde molto di più di quel che non mostra. Corridoi bui e ...