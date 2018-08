Hemingway | pubblicato dopo 62 anni un suo racconto inedito | l’amore per Parigi | il vino e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 agosto 2018) “A Room on the Garden Side“: è questo il titolo deldi Ernestscritto nel 1956 esolo oggi – 62– su Strand Magazine. In questa edizione estiva della rivista letteraria trova finalmente posto questa storia ambientata ache raccoglie tutti temi più cari all’autore: l’amore per la città francese, per il, per la letteratura e il desiderio – ricorrente negli scritti dell’autore americano – di un definitivo abbandono delle armi. All about the unpublished #Erneststory, “A Room on the Garden Side,” that will be printed in our summer issue! #classic ##reader #exclusive #shortstory #mustread https://t.co/y8NBSPTYTq — The Strand Magazine (@StrandMag) 3 agosto 2018 Robert – alter ego di– si trova al bar del Ritz hotel, nel 1944, quando ...