Hello Neighbor | Recensione | Trailer e Gameplay

Scoprite cosa nasconde in cantina il vostro vicino nello stealth horror Hello Neighbor : Hello Neighbor è gioco horror stealth con un gameplay da puzzle game, già pubblicato per PC e console a dicembre 2017, in cui dovrete ficcare il naso nella casa del vicino per scoprire cosa c'è nel suo misterioso seminterrato. Il gameplay e la grafica in stile Pixar con visuale in prima persona sono di buona fattura e ottimizzati per i dispositivi mobili. L'articolo Scoprite cosa nasconde in cantina il vostro vicino nello stealth horror Hello ...