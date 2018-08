Hard Sun | trailer e cose da sapere sulla nuova serie apocalittica

Da Hard Sun a Killing Eve - 5 serie inglesi recenti da recuperare : Vale la pena, ogni tanto, ribadirlo: nonostante budget e volumi nettamente minori, la serialità targata Gran Bretagna tiene testa a quella americana, che può contare su risorse cento volte maggiori. Anche quest’anno, le inglesi Bbc, Channel 4, Itv hanno sfornato una miriade di ottime serie (generalmente meno bulimiche delle cugine statunitensi, sono composte infatti – in media – da una decina di episodi); alcune, come la miniserie ...

Samsung - lanciato un mega Hard disk Ssd da 8 terabyte : Samsung preme l’acceleratore sulle memorie di massa e lancia la bomba. I coreani hanno appena realizzato una Ssd da 8 terabyte, una quantità finora irraggiungibile. Non solo, questa capienza stratosferica per un hard disk a stato solido è racchiusa in un oggetto piccolissimo, di soli 11 centimetri per 3,05 centimetri, praticamente tascabile. Il mega hard disk è formato da 16 package di chip Nand Samsung da 512 Gigabyte, ognuno a sua volta ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ scopri come si fa Hard Reset : Se il Galaxy S9 si è bloccato oppure ha lo schermo nero o la batteria non carica prova a fare un Hard Reset del Samsung per vedere se torna a funzionare.