Grillo | i bimbi immunodepressi saranno inseriti in classi di vaccinati

Grillo : garanzie a bimbi immunodepressi : 21.42 "Insieme al ministro dell'istruzione garantiremo a tutti i bambini immunodepressi, quelli che non possono scegliere se vaccinarsi o meno, l'adeguata collocazione in classi in cui è assicurata la copertura vaccinale. In questo modo si darà priorità a chi non può scegliere rispetto a chi può scegliere di vaccinarsi e decide di non farlo". Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, che su Fb ha ribadito che l'emendamento in materia ...