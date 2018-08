GR | moto rovina sull' asfalto | due feriti

motoGp – Iannone duro contro Espargaro : “ha rovinato tutto - dovrebbe intervenire la direzione gara” : Andrea Iannone punta il dito contro Pol Espargaro: ecco cosa è successo ieri in pista al Sachsenring tra l’italiano della Suzuki e lo spagnolo della Ktm Nona vittoria consecutiva al Sachsenring per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. In tanti si saranno domandati cosa è successo ieri in gara ad Andrea Iannone: il campione di ...

Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso - lite sull'ultimo sorpasso/ Video - motoGp 2018 Assen : gara rovinata : Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso, lite sull'ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen: il dottore "mi ha rovinato la gara", la replica del "Dovi"... l’ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen ha acceso un botta e risposta tra i due piloti italiani. Oltre cento sorpassi, una gara ricca di emozioni ma anche di polemiche: Rossi e Dovizioso hanno gettato via la possibilità di salire sul podio al penultimo giro, con il Dottore pronto a ...

motoGp - Petrucci sconsolato dopo il Gp di Assen : “l’errore alla chicane ha rovinato la mia gara” : Il pilota ternano è scivolato mentre lottava per l’undicesima posizione, portando a casa uno zero costatogli tre posizioni in classifica generale Una gara da dimenticare per Danilo Petrucci, un ritiro da archiviare nel minor tempo possibile per ripartire subito di slancio. Il ternano chiude con zero punti in tasca il Gp di Assen, colpa di una scivolata fastidiosa costatagli ben tre posti in classifica generale Foto Alessandro La ...

motoGP - GP Olanda 2018 : succede di tutto - ma alla fine vince Marc Marquez. Dovizioso (4°) rovina la gara di Valentino Rossi (5°) : Che spettacolo ad Assen. Marc Marquez ha ottenuto la vittoria del GP d’Olanda al termine di una corsa scoppiettante, come non si vedeva da anni in MotoGP, con un gruppo di piloti a battagliare a suon di sorpassi, contatti e sportellate. Il catalano ha approfittato della bagarre degli ultimi giri per allungare e prendersi la vittoria numero quattro della stagione, rafforzando la leadership nel Mondiale. Trionfo tutto spagnolo perché sul ...