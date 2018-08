Golf | Women’s British Open 2018 | Pornanong Phatlum resiste in vetta! L’inglese Georgia

(Di sabato 4 agosto 2018) La thailandesein vetta alla classifica del Women’s, quarto Major stagionale delfemminile. L’atleta asiatica ha completato il terzo round in 69 colpi con 4 birdie e un bogey e resta al comando della leaderboard con 13 colpi sotto il par, uno in meno rispetto all’ingleseHall, che ha effettuato un giro quasi in fotocopia con quello della thailandese ed è seconda in classifica a quota -12, unica atleta del Vecchio Continente dell’intera top ten. Sul terzo gradino del podio, intanto, incombe la sudcoreana So Yeon Ryu, che ha realizzato il miglior giro di giornata in 67 colpi ed è salita fino a quota -11, ad appena due lunghezze dall’attuale battistrada. Ma la Corea del Sud confida anche nella fuoriclasse Sung Hyun Park, attualmente ai piedi del podio con 10 colpi sotto il par in compagnia della ...

Golf - Women's British Open 2018 : In-Kyung Kim a caccia del bis! Ludovica Farina è la speranza azzurra : Un parterre de rois caratterizzerà il quarto Major stagionale della stagione del Golf femminile. Il Ricoh Women's British Open 2018 andrà in scena tra giovedì 2 e domenica 5 agosto al Royal Lytham & St Annes Golf Links nel Lancashire, in Inghilterra. Per la sudcoreana In-Kyung Kim sarà l'occasione per provare a bissare l'impresa dello scorso anno e confermarsi ai vertici, diventando la terza atleta in grado di vincere per ...

Golf - KPMG Women's PGA Championship 2018 : So Yeon Ryu va in fuga nel Major - Brooke Henderson insegue il bis : Un giro perfetto consente a So Yeon Ryu di andare in fuga nel KPMG Women's PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell'Illinois. La sudcoreana ha completato il terzo round in 67 colpi con 3 birdie nelle ultime 5 buche, un andamento travolgente che gli ha consentito di staccare le compagne di viaggio e di involarsi da sola in testa alla leaderboard con 11 ...

