Golf | WGC-Bridgestone Invitational 2018 | Tommy Fleetwood e Justin Thomas agganciano Ian

oasport

: Stanley afferra il cavo in anticipo ma tigre sul prowl al WGC - TranSpoNewsEnIt : Stanley afferra il cavo in anticipo ma tigre sul prowl al WGC - AnsaGolf : .@WGC_Bridgestone, @IanJamesPoulter partenza super. Nell'Ohio il britannico in testa. @TigerWoods 14/o, @F_Molinari… - TranSpoNewsEnIt : Woods ottiene 1 Ultima crepa a Firestone per edizione definitiva WGC -

(Di sabato 4 agosto 2018) Due inglesi e uno statunitense al comando del WGC-, torneo incluso nel circuito del PGA Tour, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron, in Ohio. Ian Poulter è stato raggiunto in vetta dal connazionale, autore del miglior giro di giornata in 63 colpi, e dall’enfant prodige americano, tornato in grande spolvero con un round a quota -6. Il trio guida la leaderboard al giro di boa con 11 colpi sotto il par e può gestire un piccolo margine di vantaggio sulla coppia composta dallo statunitense Kyle Stanley e dall’australiano Jason Day, entrambi a quota -9 a metà gara, con una lunghezza di vantaggio sul sudcoreano Si Woo Kim e sul nordirlandese Rory McIlroy, mentre il cinese Haotong Li e lo statunitense Luke List sono ottavi con 7 colpi sotto il par. Resta sornione nella top ten, ...