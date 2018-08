Golf | European Tour 2018 | l’indiano Bhullar in vetta al Fiji International! Alle sue

Golf - European Tour 2018 : Ben Campbell prende il largo nel Fiji International : Al Fiji International è stata la giornata di Ben Campbell. Il giocatore neozelandese è stato il protagonista assoluto del secondo giro del torneo settimanale dello European Tour (dove non ci sono italiani iscritti), firmando un round in 66 colpi (il migliore di giornata) e arrivando ad uno score totale di -11. Campbell ha dato spettacolo, con sette birdie ma con l’unica macchia del colpo perso proprio alla fine, alla 18. Il vantaggio del ...

Golf - European Tour 2018 : dominio australiano nel primo giro del Fiji International : Lo European Tour fa tappa alle Fiji questa settimana, al Natadola Bay Golf Course, sede del Fiji International. Un torneo che non vede un field ricchissimo (non ci sono italiani in gara), visto il contemporaneo svolgimento del Bridgestone Invitational, ma che comunque ha regalato un primo giro interessante. Un primo giro di marca australiana, perché sono infatti sei i giocatori provenienti dall’Australia nelle prime sette posizioni. Tra ...

Golf – Porsche European Open : Paratore brilla ma non basta - l’azzurro chiude secondo dietro McEvoy : Gran gioco e colpi da campione dell’azzurro, ma il titolo è andato all’inglese Richard McEvoy Renato Paratore è stato grande protagonista nel giro finale del Porsche European Open, dove ha ottenuto un brillante secondo posto con 278 (72 66 70 70, -10) colpi, alla pari con lo svedese Christofer Blomstrand e con il dilettante inglese Allen John. Sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72), ad Amburgo in Germania, dopo un giro finale ...

Golf - European Tour 2018 : Richard McEvoy vince il Porsche European Open. Splendido secondo Renato Paratore! : Richard McEvoy si è aggiudicato il Porsche European Open, prova settimanale dello European Tour svoltasi ad Amburgo. L’inglese ha prevalso in un ultimo giro al cardiopalma in cui ha battagliato con Bryson DeChambeau. Entrambi hanno girato sopra il par: McEvoy solo un colpo sopra, l’americano addirittura sei, con quattro bogey e un triplo bogey proprio alla 18 che lo ha fatto naufragare fino alla 13esima posizione. McEvoy ha dovuto ...

Golf – Eurotour - Porsche European Open : Paratore si migliora e può provarci nel giro finale : L’azzurro, Renato Paratore, a quattro colpi dai leader DeChambeau e McEvoy, può giocarsi le sue carte nel giro finale Renato Paratore, sesto con 208 (72 66 70, -8) colpi, ha recuperato tre posizioni e potrà giocarsi le sue carte nel giro finale del Porsche European Open, torneo dell’European Tour che si sta svolgendo sul tracciato del Green Eagle Golf Courses (par 72), ad Amburgo in Germania. In vetta alla graduatoria l’inglese Richard ...

Golf - European Tour 2018 : Richard McEvoy e Bryson DeChambeau al comando del Porsche European Open - Renato Paratore nella top ten : C’è una coppia al comando del Porsche European Open 2018, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Green Eagle Golf Courses di Amburgo, in Germania. L’inglese Richard McEvoy è volato in testa alla classifica generale in compagnia dello statunitense Bryson DeChambeau ad un giro dal termine ed ora entrambi guidano la leaderboard a quota -12, con una lunghezza di ...

Golf – Porsche European Open : grande rimonta di Renato Paratore : Eurotour: al Porsche European Open gran rimonta di Renato Paratore. Lo statunitense Bryson DeChambeau resta leader. Out Manassero, E. Molinari, Bertasio e Gagli La grande rimonta di Renato Paratore, da 63° a nono con 138 (72 66, -6) colpi, ha caratterizzato la seconda giornata del Porsche European Open, torneo dell’European Tour che si sta svolgendo sul tracciato Green Eagle Golf Courses (par 72), ad Amburgo in Germania, dove ha mantenuto ...

Golf - European Tour 2018 : Bryson DeChambeau continua a comandare il Porsche European Open. Risale Renato Paratore! : C’è ancora Bryson DeChambeau al comando del Porsche European Open, prova settimanale del Tour europeo che si sta svolgendo ad Amburgo, in Germania. L’americano si è confermato leader del torneo anche dopo il secondo giro, chiuso in 68 colpi con un’ottima seconda parte (cinque birdie nelle ultime sette buche), per un totale di -10. Alle sue spalle ci sono due giocatori a -9: l’inglese Richard McEvoy ha dato spettacolo, ...

Golf – Porsche European Open : Dechambeau in vetta : Eurotour: Bryson Dechambeau in vetta al Porsche European Open. Partenza soft degli azzurri. I migliori sono stati Renato Paratore e Luca Cianchetti 63.i Lo statunitense Bryson Dechambeau guida con 66 (-6) colpi la graduatoria del Porsche European Open, torneo dell’European Tour che si sta svolgendo sul tracciato Green Eagle Golf Courses (par 72), ad Amburgo in Germania, dove gli italiani hanno avuto un inizio soft. Infatti Renato Paratore ...

Golf - European Tour 2018 : comanda Bryson Dechambeau dopo il primo giro del Porsche European Open. Gli italiani inseguono : dopo l’Open Championship e il trionfo di Chicco Molinari, il Tour europeo riparte dalla Germania, da Amburgo precisamente, dove oggi è cominciato il Porsche European Open. Il primo giro ha visto l’americano Bryson Dechambeau chiudere in testa, con un giro in 66, ovvero sei colpi sotto il par, con una bella sequenza di sette birdie dopo il bogey in avvio. Alle spalle dello statunitense inseguono tre francesi, ovvero Mike Lorenzo-Vera, ...

Golf – Porsche European Open : sestetto azzurro in gara : Eurotour: sestetto azzurro al Porsche European Open. Patrick Reed, Bryson DeChambeau e Paul Casey il terzetto da battere in Germania Gli statunitensi Patrick Reed, numero 13 mondiale, e Bryson DeChambeau, numero 23, e l’inglese Paul Casey, numero 15, sono i giocatori più in alto nella graduatoria mondiale e saranno i favoriti nel Porsche European Open (26-29 luglio), il torneo che segue l’Open Championship, il major che ha segnato la ...

Golf - European Tour 2018 : Brandon Stone conquista lo Scottish Open con un ultimo round da sballo! Andrea Pavan nella top 15 : Brandon Stone realizza un ultimo round mostruoso e conquista lo Scottish Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del Gullane Golf Club a East Lothian, in Scozia. Il sudafricano ha consolidato la prima posizione con 20 colpi sotto il par, realizzando un giro davvero strepitoso, concluso in 60 colpi (-10) con otto birdie e un eagle alla buca 16, grazie al quale ha chiuso ...

Golf - European Tour 2018 : Jens Dantorp si porta al comando dello Scottish Open. Classifica corta : Moving day che si è confermato tale allo Scottish Open, prova delle Rolex Series che precede di una settimana l’Open Championship, terzo Major dell’anno per il quale sono a disposizione tre posti per i primi tre giocatori non ancora qualificati. Il favorito per uno di questi pass è al momento lo svedese Jens Dantorp, che con un giro in 68, due sotto il par, si è portato al comando della Classifica con -13. Decisivi, nel suo round, ...

Golf - European Tour 2018 : c’è Robert Rock al comando dello Scottish Open. Solo Pavan e Gagli superano il taglio : Robert Rock guida la classifica dello Scottish Open dopo il secondo giro. Il Golfista inglese comanda con il punteggio di -13, maturato grazie a un ottimo giro in 63 colpi. Anche oggi le condizioni sono state favorevoli a Gullane, con score molto bassi. Rock ha fatto segnare sette birdie, cinque dei quali nelle prime nove, ma soprattutto non ha ancora perso un colpo nel torneo. Ad eguagliare questo dato è andato vicino lo svedese Jens Dantorp, ...