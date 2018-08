“Gli ha strappato il pene” Prima tradisce il marito | poi lo aggredisce

caffeinamagazine

: Gli ha anche strappato via il microchip io non oso immaginare tanta cattiveria nel corpo di qualcuno, lo schifo. - chanevlucy : Gli ha anche strappato via il microchip io non oso immaginare tanta cattiveria nel corpo di qualcuno, lo schifo. - AndreaMariJuve : @bonucci_leo19 Bentornato Leo!!! Ed ora insegna ad Allegri come si fa giocare a calcio una squadra che lo scorso an… - cutesgaygurl : RT @ViolaCarofalo: #2agosto, #StrageDiBologna: 85 morti, 200 feriti. Depistaggi, fascisti, P2. Uno Stato colpevole. Nel profondo. Angela Fr… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Una coppia, il tradimento che si consuma nel bel mezzo di una funzione religiosa, ilche scopre l’accaduto e che decide di vendicarsi, la moglie che reagisce in maniera violenta e sanguinaria. A leggere così gli ingredienti di questa storia viene da pensare alla penna di qualche scrittori di romanzi fantasiosi. E invece tutto è realmente accaduto in India, per la precisione nel distretto di Vellore, nella parte sud del Paese. Una coppia aveva deciso di prendere parte a una festa di stampo religioso organizzata nel villaggio di Thuraimoola, vicino la città di Gudiyatham. Senthamarai, contadina di professione, si trovava all’interno del tempio insieme ale al resto della comunità quando all’improvviso, approfittando della gran folla che si era radunata e della confusione, si è defilata ed è uscita dalla struttura. Stando a quanto ricostruito dal ...