Gli eventi del fine settimana in provincia e Costa Azzurra

CaGliari piange Roby Massa : addio al re dei concerti e dei grandi eventi : Nei primi anni del XXI secolo aveva animato le serate estive in città con gli spettacoli all'Anfiteatro romano, aveva organizzato l'ultimo Capodanno Cagliaritano e la stagione concertistica di quest'...

Dalla sagra della Montagnola al tour sui tetti della Cattedrale : Gli eventi clou del weekend : Spettacoli, concerti, degustazioni wine & food, incontri, mostre ed un importante convegno a cui parteciperanno importanti personalità del mondo enogastronomico, culturale e artistico internazionale. ...

Primo weekend di agosto - tutti Gli eventi in Maremma : concerti - spettacoli e manifestazioni : GROSSETO " Si annuncia denso di appuntamenti il Primo fine settimana di agosto che, fino a questo momento, ha fatto registrare le temperature più bollenti di questa estate 2018. Moltissimi sono gli ...

Agosto a Messina : il calendario completo deGli eventi organizzati dall'amministrazione De Luca : L'Amministrazione comunale ha ultimato il cartellone degli appuntamenti promossi per l'Agosto messinese 2018, che comprende momenti musicali, spettacoli teatrali ed intrattenimenti in vari spazi cittadini. 'Si tratta di un programma ricco di eventi ha dichiarato l'assessore con delega allo Spettacolo e al Tempo Libero, Giuseppe Scattareggia,...

Teatro - cinema ed eventi : il calendario deGli appuntamenti della settimana : Si accende l'estate cavrigliese con musiche e canzoni Dal 26 giugno al 14 agosto Ambra Otto notti di festa per Ambra: musica, spettacoli, arte e folklore Dall'7 luglio al 20 agosto Casentino Dal ...

Il festival della magia - Malgioglio e i Gemelli Diversi : la guida aGli eventi del weekend : ... c'è 'Il meglio delle contrade', la sagra più grande d'Abruzzo , che permetterà di gustare più di 50 specialità gastronomiche abruzzesi, con musica dal vivo, intrattenimento per i piccoli, spettacoli ...

Che noia certi eventi : meGlio dormire : Flaiano ha tessuto un elogio del sonno a teatro utile anche per altri spettacoli. «Ci sono spettatori che dalla sgradevolezza di uno spettacolo vengono spinti nella più ostinata insonnia», scriveva ...

Riccione : vietata la vendita di bottiglie di vetro in occasione deGli eventi di Radio Deejay : Nell'area di piazzale Roma in cui si svolgeranno direttamente gli spettacoli, sarà vietato accedere con lattine o bottiglie di plastica chiuse o piene. Nella stessa area su disposizioni della ...

Partita l'edizione 2018 di Birra e Sound - ieri il taglio del nastro di uno deGli eventi più attesi dell'estate : ... l'organizzazione di diversi momenti che daranno luogo a visite del pubblico nei vari stand sistemati lungo un percorso mirato all'interno della cittadella; organizzazione di spettacoli ed esibizioni ...

Ferragosto 2018 : tutti Gli eventi - dal mare alla città - : Il 15 agosto segna per molti il culmine dell'estate. Tra concerti, sagre e show, non mancheranno le opportunità per divertirsi. In spiaggia, in montagna e non solo

Palinsesto DAZN : Tutti Gli eventi Sportivi da vedere : Ecco quali eventi Sportivi sarà possibile vedere su DAZN in streaming pagando un solo abbonamento. Migliaia di eventi disponibili oltre la Serie A Palinsesto DAZN: Tutti gli eventi Sportivi da vedere DAZN si è aggiudicata ufficialmente la Serie A Italiana con la visione di tantissime partite di calcio del nostro campionato maggiore oltre che tutta […]

Un'estate di eventi ad Isola del Gran Sasso. Ecco tutti Gli appuntamenti : Dal 7 al 9 agosto, la Festa Paesana di Fano a Corno: spettacoli tutte le sere dalle ore 21. Il 7 agosto teatro dialettale con la compagnia "Il Carrozzone"; l'8 agosto spettacolo musicale "Alessandro ...

Olimpiadi 2026 - passo indietro per Beppe Sala<br>Milano ospiterà solo le gare e Gli eventi : 1 agosto 2018 - La candidatura unitaria di Cortina-Milano-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026 non è stata accolta positivamente dal sindaco di Milano Beppe Sala, che a poche ore dall'annuncio del presidente del Coni Giovanni Malagò si è parzialmente tirato indietro, spiegando che avrebbe preferito una candidatura unica, proprio come espresso ieri dalla sindaca di Torino. Ma se Chiara Appendino ha rimesso la decisione finale al governo ...