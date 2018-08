Gli antagonisti aizzano i migranti In piazza volano insulti | Lega e Salvini

Si scontrarono con Gli agenti : il giudice libera Gli antagonisti : Non ne è passato molto di tempo e gli arresti domiciliari per Andrea Bonadonna sono già stati revocati. Per il leader dell'Askatasuna, uno dei centri sociali più attivi nel territorio torinese e spesso coinvolto negli scontri al cantiere della Tav, è stato disposto l'obbligo di firma quotidiano al posto della detenzione a casa. E così Bonadonna potrà andare in Val di Susa a curare la rassegna musicale Alta Felicità di cui è direttore ...