Giulia Grillo | ddl contro violenze a medici nel prossimo Cdm

Giancarlo Giorgetti : 'Tra i ministri 5 Stelle la mia preferita è Giulia Grillo'. E sulla Raggi... : E' considerato il fulcro del governo giallo-verde, come lo era stato per tanti anni Gianni Letta per gli esecutivi del centrodestra. Per questo, ieri sera a Cervia c'era il pienone alla festa della ...

Ministra Giulia Grillo annuncia : “Cannabis terapeutica arriverà in tutte le farmacie” : La Ministra Giulia Grillo ha incontrato i rappresentanti del Comitato pazienti cannabis terapeutica: "Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico per garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto".Continua a leggere

Giulia Grillo : "Vorrei la cannabis terapeutica in tutte le farmacie" : "Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico per garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto". Lo afferma su Fb il ministro Giulia Grillo, che oggi ha visitato lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze dove, ha sottolineato, "ho incontrato il Comitato pazienti cannabis terapeutica, con cui ho avuto un fruttuoso colloquio. Ho ascoltato le loro ...

VACCINI - M5S STOP OBBLIGO E ESAMI VACCINALI/ Ultime notizie - Giulia Grillo : "Terrorismo psicologico" : VACCINI, M5s STOP OBBLIGO e ESAMI preVACCINALI: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Cannabis a uso medico - Giulia Grillo : aumenterò import da Olanda : Roma, 19 lug., askanews, - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intende aumentare l'import di Cannabis a uso terapeutico dall'Olanda. 'Nel nostro Paese la richiesta di Cannabis a uso medico è in ...

Ministro Giulia Grillo - vogliamo fare qualcosa per Actos? : Ho tanto scritto da queste pagine del farmaco antidiabetico Actos, prodotto chimico Pioglitazone, che mi aveva colpito perché era stato ritirato dal mercato in Francia e Germania mentre in Italia, oltre a venderlo con il Sistema Sanitario Nazionale, si faceva uno studio clinico con Aifa e con cittadini forse non ben informati delle possibili complicanze. Dopo i miei post, in data 12-12-2014 è stata presentata alla Procura della Repubblica di ...

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....

Giulia Grillo : "Mio figlio farà i 10 vaccini - ma non perché sono obbligatori. Informeremo meglio i no vax" : Qualche giorno ha rivelato di aspettare un bambino e al figlio farà fare tutte le vaccinazioni. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervistata da Vanity Fair, racconta la sua vita e il suo lavoro: dalla gravidanza agli studi di medicina, dalla passione per il windsurf al legame con la sua terra, la Sicilia. Ripercorre la sua carriera politica e parla a lungo dei vaccini. I suoi primi annunci, con la proroga dell'autocertificazione ...

Giulia Grillo - uomo cerca di avvicinarsi al ministro/ Video ospedale Napoli Del Mare - fake news aggressione : Giulia Grillo, uomo cerca di avvicinarsi al ministro della Sanità: fermato dalla scorta. Ultime notizie, "Sto bene, non mi è accaduto niente: ecco cos'è successo"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:53:00 GMT)

Napoli - all'Ospedale del Mare tentata aggressione al Ministro Giulia Grillo : &qout;La situazione è gravissima -tuona il Ministro Grillo durante un'intervista- Chiudere un reparto per partecipare ad una festa è grave. Non accetterà scaricabarili &qout;. Tre inchieste per ...

Il ministro Giulia Grillo : «Io vaccino - fatelo anche voi» : È mattiniero il bambino, si muove di continuo. Ma il pomeriggio dorme, è come me». Mentre parla, guarda e si accarezza la pancia, che al quinto mese inoltrato è ancora piccola. Il ministro Giulia Grillo si è svegliata con la notizia dello scandalo della sanità lucana, ed è già in ufficio da ore. Confessa, mentre ci sediamo sui divani di pelle bianca di una sala del ministero della Sanità, che, a ogni dolorino, chiamerebbe subito la ginecologa. E ...

Giulia Grillo - UOMO CERCA DI AVVICINARSI AL MINISTRO : FERMATO/ Ultime notizie : la solidarietà di Bonafede : GIULIA GRILLO, UOMO CERCA di AVVICINARSI al MINISTRO della Sanità: FERMATO dalla scorta. Ultime notizie, "Sto bene, non mi è accaduto niente: ecco cos'è successo"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:28:00 GMT)

Napoli. Tentata aggressione al ministro della Salute Giulia Grillo : Momenti di paura per il ministro della Salute. Un uomo ha tentato di aggredire Giulia Grillo al suo ingresso nell’ospedale