Giulia De Lellis e Claudio Sona nel mirino di Mario Serpa | “Attenti”

“Li hanno visti insieme” Giulia De Lellis è stata beccata - come reagirà Andrea Damante? : Per loro l’estate è stata certamente ‘calda’ e asfissiante. Difendersi dall’invadenza dei paparazzi non deve essere facile. E del resto, seppur in modo diverso, lo sanno molto bene Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, e Giulia De Lellis. Il primo, a inizio giugno, ha dato di matto: a poche ore dal Wind Music Awards aveva annunciato il suo addio alle scene musicali, chiudendo i suoi profili social e far perdere ...

Ufficiale : Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme! : Pace fatta per Andrea Damante e Giulia De Lellis. La coppia nata a Uomini e Donne ha superato divergenze e presunti tradimenti ed ora appare felice e unita. Quelli che prima sembravano solo pettegolezzi ora sono divenuti realtà. Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono rimessi insieme. I due infatti hanno ricominciato a mostrarsi insieme, apparendo tranquilli e felici, come una vera coppia. Sulla questione è intervenuto anche il noto ...

“Confermo - è così”. Giulia De Lellis e Andrea Damante : la news circola veloce : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle coppie più discusse dell’estate. Dopo la rottura, avvenuta a metà aprile, sembrava che le cose tra i due non dovessero più risolversi. I motivi della separazione non sono mai stati davvero chiari. Inizialmente si era vociferato di presunti tradimenti da parte di Andrea nei confronti di Giulia, comunque questi non sono mai stati ufficialmente confermati. Poi le foto insieme: prima in ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme : Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme, come ha scritto sui social il giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, rispondendo al gioco delle domande su Instagram. La loro riappacificazione era nell'aria già da un po' in quanto si sono moltiplicati gli avvistamenti dei due giovani insieme. La De Lellis ha specificato tempo fa di non essere rimasta amica di Damante ma di voler fare ciò che la facesse stare bene, nonostante le critiche ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante in Sicilia : previsto un nuovo incontro? : Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme? La speranza dei fan Mesi fa Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Il motivo non è dato saperlo, ma molti hanno insinuato che i due abbiano rotto per via di qualche scappatella del popolare deejay di origini veronesi. Dal giorno di questo annuncio sui social dei due diretti interessati di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. E proprio qualche settimana fa Andrea Damante ...

Raffaella Mennoia : “Giulia De Lellis riconoscente - a differenza di…” : Giulia De Lellis: l’elogio di Raffaella Mennoia sui social Raffaella Mennoia, pur non essendo un personaggio del piccolo schermo, è un volto assai noto ai telespettatori di canale 5. Come ben saprete, da anni, fa parte della redazione di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Raffaella è molto seguita sul mondo del web ed è lì che durante una diretta sui suoi profili social ne ha approfittato per ...

Giulia De Lellis emozionata di fronte alle sue cantanti preferite : Giulia De Lellis allo show di Tezenis con l’emozione di una bambina Giulia De Lellis, famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, è stata presente allo show di Tezenis tenutosi il 24 Luglio. Il noto marchio ha presentato la sua collezione autunno-inverno con una sfilata a cui hanno […] L'articolo Giulia De Lellis emozionata di fronte alle sue cantanti preferite proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis sostiene Ida Platano : messaggio per Andrea Damante? : Ida Platano felice: il commento di Giulia De Lellis. Si riferisce a Andrea Damante? L’esperienza di Ida Platano a Temptation Island si è conclusa ieri con un epilogo inaspettato: l’ex dama di Uomini e Donne è infatti uscita felice dal programma insieme al suo Riccardo. Tanti sono stati i vip che hanno commentato la puntata, tra cui Giulia De Lellis che ha voluto sostenere la decisione di Ida di perdonare il suo fidanzato e di avere ...

Temptation Island - il vestito di Giada Giovanelli è creato da Giulia De Lellis : Temptation Island non è solamente coppie che si confrontano, litigano e si amano, ma anche moda e bei vestiti. Lo sa bene Giulia De Lellis, “protagonista” inattesa dell’ultima edizione. Una delle fidanzate che partecipano al reality show infatti, Giada Giovanelli, ha indossato durante una puntata un abito creato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip. È stata la stessa De Lellis ad ...