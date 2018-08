Gita in moto | Erik | 31 anni | si schianta e muore sotto gli occhi degli amici

Trentino - Giovanni si schianta con la moto mentre è in Gita con gli amici e muore a 26 anni : Giovanni Zamperetti, operaio 26enne, è morto mentre a bordo della sua moto si è schiantato al suolo nei pressi del passo Vezzena, nel Comune di Levico, per un’uscita autonoma di strada. Era in Trentino in gita con altri centauri.Continua a leggere

La Gita con gli amici finisce in tragedia : Giovanni sbanda con la moto e muore a 26 anni : Una gita in Trentino con la moto per una dozzina di centauri è finita in tragedia : nei pressi del passo Vezzena, Comune di Levico, per un'uscita autonoma di strada ha perso la vita Giovanni ...

TERREMOTO : A VACCA - M5S - DELEGA TUTELA E DIGitaLIZZAZIONE BENI CULTURALI : Nella precedente legislatura, già deputato per i cinquestelle, è stato nella VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Il 9 luglio scorso, in occasione della presentazione di una rassegna in ...

Beyonce sul lago Gita in motoscafo : Reduce dall'applaudito concerto di Milano, la cantante Beyonce si è concessa una giornata di svago sul lago di Como. Ospite al resort Casta Diva di Blevio, l'artista ha voluto fare una Gita in ...

Trentino - schianto tra moto e suv : muoiono marito e moglie in Gita : Ivan Savio e sua moglie Silvia sono morti sul colpo in seguito a un incidente verificatosi nella serata di sabato 7 luglio in Trentino, dove si trovavano per una gita. La coppia, a bordo di una moto, si è schiantata con un suv che procedeva in direzione opposta: per i due non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere