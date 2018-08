Ginnastica | Medagliere Europei 2018 | Italia in testa grazie alle juniores

oasport

: #EuropeanChampionships #Glasgow2018/#Berlin2018 #Glasgow #Azzurri dirette @RaiSport @RaiDue @RaiPlay - Ecco il me… - ematr_86 : #EuropeanChampionships #Glasgow2018/#Berlin2018 #Glasgow #Azzurri dirette @RaiSport @RaiDue @RaiPlay - Ecco il me… - zazoomblog : Ginnastica Medagliere Europei 2018: la classifica aggiornata in tempo reale - #Ginnastica #Medagliere #Europei - zazoomnews : Ginnastica Medagliere Europei 2018: la classifica aggiornata in tempo reale - #Ginnastica #Medagliere #Europei -

(Di sabato 4 agosto 2018) Glidiartistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores econ l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito ildeglidiartistica. CLICCA QUI PER ILGENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS(TOTALE): NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE2 0 0 2 Russia 1 1 1 3 Gran Bretagna 0 1 1 2 Francia 0 1 0 1 Paesi Bassi 0 0 1 1(SOLO SENIORES): NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE Russia 1 0 0 1 Francia 0 1 0 1 Paesi Bassi 0 0 1 1(SOLO): NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE2 0 0 2 Russia 0 1 1 2 Gran ...