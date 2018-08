Ginnastica | Europei 2018 | Russia Campionessa | Melnikova e compagne domano la Francia

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : Italia in testa grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Medagliere ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre in DIRETTA. Russia Campionessa - Italia sesta in rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si assegnano le prime medaglie seniores, la gara regina che misura il valore di un intero movimento è indubbiamente quella più attesa del programma e oggi non mancherà lo spettacolo. Sulla carta sembra profilarsi un duello stellare tra Russia e Francia per la conquista del titolo: le Campionesse in carica si ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre in DIRETTA. Duello Russia-Francia per l'oro - Italia nelle retrovie : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre in DIRETTA. Duello Russia-Francia per l’oro - Italia spensierata per divertirsi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si assegnano le prime medaglie seniores, la gara regina che misura il valore di un intero movimento è indubbiamente quella più attesa del programma e oggi non mancherà lo spettacolo. Sulla carta sembra profilarsi un Duello stellare tra Russia e Francia per la conquista del titolo: le Campionesse in carica si ...

Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre - gli ordini di rotazione. Duello Francia-Russia - l’Italia parte dalle parallele : Oggi pomeriggio (ore 14.00) si disputerà la Finale a squadre seniores degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Le migliori otto Nazionali del Vecchio Continente si sfideranno per la conquista del titolo. Si profila sulla carta un Duello serrato tra Francia e Russia per la conquista della medaglia d’oro, la Gran Bretagna punta al podio ma se la dovrà vedere con Ungheria e Olanda. Ci sarà anche l’Italia, ripescata dopo la rinuncia ...

Ginnastica - Europei 2018 : ltalia - in Finale per divertirti! Azzurre ripescate - oggi in gara per l’onore senza pensieri : L’Italia tornerà in pedana oggi pomeriggio per disputare la Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica: si tratta di un regalo inatteso dopo la mancata qualificazione di giovedì, un ripescaggio arrivato grazie alla strana rinuncia del Belgio che ha preferito saltare la gara per evitare infortuni e problemi fisici in vista dei Mondiali di Doha. La nostra Nazionale, nona in qualifica a quattro decimi dal pass diretto, ...

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 – Italia in trionfo con le juniores - le azzurrine si presentano : “Sentire l’inno è stupendo” : “Salire sul podio è stato bellissimo, sentire l’Inno di Mameli è stato incredibile. Siamo state brave e abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo preposte“. Queste le dichiarazioni all’unisono delle nuove Campionesse d’Europa: l’Italia è sul trono del Vecchio Continente con le sue juniores, le under 16 hanno trionfato a Glasgow sconfiggendo Russia e Gran Bretagna, portando così il titolo a casa per la ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi la Finale a squadre - si cercano le Reginette. Duello Francia-Russia per l’oro - Italia ripescata! : Uno dei giorni più attesi dell’anno per la Polvere di Magnesio è arrivato: oggi si disputa la Finale a squadre degli Europei 2018, la gara che premia il migliore movimento del Vecchio Continente, la gara regina di questa rassegna che si sta disputando all’SSE Hydro di Glasgow. Le migliori otto Nazionali sono pronte per darsi battaglia e per inseguire le medaglie, quelle più prestigiose e ambite nell’evento che incorona un ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi la Finale a squadre - 4 agosto - . Programma - orario d'inizio - tv e italiane in gara : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla.

Ginnastica - Europei 2018 : oggi la Finale a squadre (4 agosto). Programma - orario d’inizio - tv e italiane in gara : oggi sabato 4 agosto si disputa la Finale a squadre seniores degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Riflettori accesi all’SSE Hydro di Glasgow per uno dei pomeriggi più importanti dell’intera stagione: si assegnano le medaglie nella gara che premia l’intero movimento, quella più affascinante e attesa dal grande pubblico. La Francia ha chiuso in testa il turno di qualificazione a va a caccia di un trionfo storico ma la ...

Europei Ginnastica 2018 – Tegola in casa Italia : brutto infortunio per Sofia Busato : Ginnastica: infortunio a ginocchio per Sofia Busato agli Europei 2018: escluse fratture, ma dovrà fare ulteriori controlli Sofia Busato si è infortunata al ginocchio agli Europei di Ginnastica a Glasgow. L’azzurra si è fatta male sul primo salto delle qualificazioni al volteggio. La ginnasta della Brixia, che stava lottando per un posto tra le migliori otto nella finale, è incorsa in un trauma al ginocchio destro, lo stesso che si ...

Ginnastica - Europei 2018 : tutte le qualificate alle Finali di Specialità juniores. Bottino pieno per l’Italia - Giorgia Villa ovunque : Oggi si sono disputate le qualificazioni juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che hanno assegnato anche il titolo a squadre e quello all-around (finiti al collo dell’Italia e Giorgia Villa). Di seguito tutte le qualificate alle Finali di Specialità che si disputeranno domenica mattina: l’Italia ha fatto il pieno con addirittura 7 posti conquistati sugli 8 a ...

Ginnastica - Europei 2018 : UFFICIALE - l’Italia vince l’oro a squadre juniores! Giorgia Villa conquista l’all-around - vagonata di Finali : Ora è davvero UFFICIALE: l’Italia si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso a squadre juniores. Dopo il roboante 161.063 realizzato nel pomeriggio, con cui avevamo superato Russia (160.363) e Gran Bretagna (158.931), le azzurrine avevano già ipotecato la medaglia d’oro e dovevano soltanto aspettare il termine delle due successive suddivisioni (prive delle grandi stelle) per poter festeggiare ufficialmente. Non è cambiato ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica: Medagliere Europei 2018 (JUNIORES ...