Gattuso | “Higuain può farci fare il salto di qualità”

: #Milan, #Gattuso: 'Avere #Higuain è un orgoglio. Mercato? Siamo completi al 90%, avevamo pensato anche noi a #Vidal' - DiMarzio : #Milan, #Gattuso: 'Avere #Higuain è un orgoglio. Mercato? Siamo completi al 90%, avevamo pensato anche noi a #Vidal' - Sport_Mediaset : Gattuso abbraccia Higuain e Caldara dagli States - repubblica : Gattuso scommette sul suo Milan: 'Con Higuain e Caldara un salto di qualità' [news aggiornata alle 11:41] -

(Di sabato 4 agosto 2018) “Il Pipita puòildi qualità”. Il tecnico del Milan Rinocommenta così l’acquisto dell’attaccante argentino. “Il suo arrivo non mi spinge a cambiare modulo -aggiunge il 40enne allenatore rossonero in conferenza stampa da Santa Clara, in California, alla vigilia del match di International Champions Cup contro il Barcellona- La base sarà il 4-3-3, ma non è escluso che si vada a cercare anche altro. Mi aspettavo che la società facesse qualcosa. Ho parlato tantissimo con Higuain così come ho fatto con altri giocatori in questi mesi. Per noi il suo arrivo deve essere un motivo d’orgoglio”. “L’ho toccato con mano il fascino del Milan -prosegue-. Quando parli ai giocatori, nessuno ti dice che non vuole venire. È un club con grande storia e organizzazione. Siamo passati in mezzo a 4-5 anni dove non si è ...