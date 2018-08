Gas e Luce | rinviata la fine del mercato di maggior tutela

Gas e Luce : rinviata al 2020 la fine del mercato a maggior tutela : Di rinvio in rinvio, l'eliminazione del mercato a maggior tutela slitta ancora. Adesso dal primo luglio 2019 è stato tutto rimandato allo stesso mese del 2020. Era uno degli obiettivi annunciati in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle, che ha rispettato la promessa fatta approvando un emendamento al decreto "milleproroghe". Perché è stata presa questa decisione? Serve fare un po' di chiarezza.Cos'è il servizio di maggior tutela?Il ...

Manduria - scavano per la rete del Gas e viene alla luce una tomba del III secolo a.C. : Spesso si sente parlare di scoperte archeologiche improvvise e casuali. Soprattutto nel corso di lavori urbani. Le nostre città infatti, da nord a sud del Bel Paese, sono piene di testimonianze storiche che risalgono a tantissimi secoli fa. Il sottosuolo che calpestiamo ogni giorno è storia esso stesso. Ed ogni tanto qualche sorpresa viene fuori. Questo è quanto accaduto a Manduria, nel tarantino. La notizia è stata diffusa ieri da ...

Bollette acqua - luce e Gas : rincari del 6% in 16 mesi : Le Bollette di acqua, luce e gas sono sempre più salate: secondo una recente stima, tra il 2017 ed il 2018 gli aumenti sono stati pari al 6%, arrivando a superare di 4 volte tanto l'inflazione. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, questi aumenti hanno messo parecchio in difficolta' i consumatori, specialmente i più anziani. Quest'ultimi, per riuscire ad adempiere al pagamento di tutte le Bollette in questione, in un anno ...

Quatto milioni di anziani non riescono a pagare le bollette di luce - Gas e acqua : Dopo il rallentamento registrato nel biennio 2015-2016, tra il 2017 ed il 2018 le tariffe di acqua, gas, luce e rifiuti hanno ripreso a correre superando l'inflazione: negli ultimi 16 mesi sono aumentate, in media, del 6%; quasi...

Luce e Gas - le bollette salgono e molte famiglie non sanno che esite il bonus energetico : A fine giugno è stato reso pubblico il consueto rapporto annuale dell’Autorita' per l’Energia Elettrica che reca i numeri relativi alla misura del bonus energetico. I numeri non mentono mai, questo un modo di dire che può essere applicato anche al rapporto dell’Autorita', perché sembra che una persona su 3, pur avendo diritto al bonus energetico, non ne faccia richiesta. Si tratta di uno sconto sulle bollette di energia elettrica e gas metano ...