“Cambia tutto”. Bollette luce e Gas - novità in arrivo : novità in arrivo per le Bollette di luce e gas. infatti slittata al 2020, tramite un emendamento al decreto Milleproroghe approvato in Commissione Affari Istituzionali del Senato, la completa liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas inizialmente prevista per luglio 2019. Ma cos’è il mercato tutelato e che differenza c’è con quello libero? Nel mercato a maggior tutela le tariffe vengono stabilite ogni tre mesi ...

Gas e Luce : rinviata la fine del mercato di maggior tutela : Di rinvio in rinvio, l'eliminazione del mercato a maggior tutela slitta ancora. Adesso dal primo luglio 2019 è stato tutto rimandato allo stesso mese del 2020. Era uno degli obiettivi annunciati in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle, che ha rispettato la promessa fatta approvando un emendamento al decreto "milleproroghe". Perché è stata presa questa decisione? Serve fare un po' di chiarezza.Cos'è il servizio di maggior tutela?Il ...

Sisma - energia mutui e vaccini : il Milleproroghe ha dentro un po' di tutto. Rinviata liberalizzazione di luce e Gas : C'è voluta una lunga seduta notturna, iniziata alle 23.30 di giovedì 2 agosto e terminata alle 2.20 di venerdì 3, per avere il via libera per l'aula del Senato al decreto Milleproroghe. La commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama è stata chiamata agli 'straordinari' per terminare l'esame degli emendamenti al testo, che alla fine hanno reso più corposo il provvedimento uscito dal Consiglio dei ...

Manduria - scavano per la rete del Gas e viene alla luce una tomba del III secolo a.C. : Spesso si sente parlare di scoperte archeologiche improvvise e casuali. Soprattutto nel corso di lavori urbani. Le nostre città infatti, da nord a sud del Bel Paese, sono piene di testimonianze storiche che risalgono a tantissimi secoli fa. Il sottosuolo che calpestiamo ogni giorno è storia esso stesso. Ed ogni tanto qualche sorpresa viene fuori. Questo è quanto accaduto a Manduria, nel tarantino. La notizia è stata diffusa ieri da ...

Bollette acqua - luce e Gas : rincari del 6% in 16 mesi : Le Bollette di acqua, luce e gas sono sempre più salate: secondo una recente stima, tra il 2017 ed il 2018 gli aumenti sono stati pari al 6%, arrivando a superare di 4 volte tanto l'inflazione. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, questi aumenti hanno messo parecchio in difficolta' i consumatori, specialmente i più anziani. Quest'ultimi, per riuscire ad adempiere al pagamento di tutte le Bollette in questione, in un anno ...

