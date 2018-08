Garipoli FDI | Tiberis | ennesimo spreco di soldi pubblici

romadailynews

(Di sabato 4 agosto 2018) “Inaugurata oggila spiaggia dei romani a Marconi. Poca gente.didel Sindaco e Giunta Raggi” così in una nota ValerioCapogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali Municipio XI. “Tante le criticità sulla progettualità – ribadisce– dagli odori nauseabondi alla presenza dei roditori, dalle verifiche sanitarie alla reale fruibilità e necessità per i cittadini sino alla verifica dell’iter economico di gestione ed attuazione della progettualità Sinceramente – continua– sarebbe stato più opportuno che l’Assessorato e Dipartimento Sostenibilità Ambientale Roma Capitale avessero investito tali risorse (40.000€) per riqualificare il già esiste Parco Tevere a Magliana Sarà mia cura – conclude– inviare una nota all’Assessorato e ...