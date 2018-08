Furgone contro un tir carico di pomodori | quattro braccianti morti e 5 feriti

INCIDENTE FOGGIA : TIR CARICO DI POMODORI CONTRO Furgone/ Video ultime notizie : strage di braccianti - 4 morti : FOGGIA, INCIDENTE stradale: morti 4 braccianti, migranti che avevano appena finito di lavorare. ultime notizie: sCONTRO frontale con tir CARICO di POMODORI(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 20:38:00 GMT)

Foggia - scontro tra Furgone e tir : morti quattro braccianti stranieri - cinque feriti : quattro braccianti sono rimasti vittime dello scontro frontale tra un tir carico di pomodori e un furgone. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri nel Foggiano. Nel furgone c'erano in tutto otto persone: tutti braccianti stranieri che avevano appena terminato di lavorare nei campi proprio per la raccolta di pomodori. Gli altri quattro sono tutti rimasti gravemente feriti

Scontro fra Furgone e Tir nel foggiano - muoiono 4 braccianti : Quattro braccianti africani sono morti in incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel foggiano. Le vittime, uomini originari della Guinea Bissau e del Gambia, erano impiegati nella raccolta del pomodoro nelle campagne del foggiano. Il furgone su cui viaggiavano con altri due connazionali, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un Tir che trasportava pomodori sulla strada provinciale

