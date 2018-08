Francia | primo compleanno per il piccolo panda allo zoo di Beauval GALLERY ...

Supercoppa di Francia – Arriva il primo titolo di Buffon col PSG : Supercoppa di Francia: poker al Monaco e vittoria al PSG. primo titolo per Buffon nella nuova avventura francese Arriva subito un titolo per Gianluigi Buffon alla sua prima partita ufficiale con la maglia del Paris Saint Germain. I parigini sconfiggono con un netto 4-0 il Monaco nella finale della Supercoppa di Francia, disputata a Shenzhen in Cina. A decidere il match le reti di Angel Di Maria al 33′, Christopher Nkunku al ...

Mondiali 2018 - Francia Croazia 2 a 1 dopo il primo tempo. Ecco le reazioni dei tifosi nei due Paesi : Francia in vantaggio per 2-1 contro la Croazia al termine del primo tempo nella finale del mondiale di Russia. A decidere fin qui la gara in corso di svolgimento al Luzhniki Stadium di Mosca l’autogol di Mandzukic al 18′, il pareggio croato è realizzato da Perisic al 28′ ma al 38′ Griezmann su rigore riporta avanti i transalpini. L'articolo Mondiali 2018, Francia Croazia 2 a 1 dopo il primo tempo. Ecco le reazioni dei tifosi ...

Video/ Francia-Belgio (1-0) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 semifinale - primo tempo) : Video Francia Belgio (risultato finale 1-0): gli highlights e i voti della partita che si è giocata a San Pietroburgo ed è stata valida per la prima semifinale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 03:01:00 GMT)

Pagelle/ Francia-Belgio : i voti della partita (Mondiali 2018 semifinale - primo tempo) : Pagelle Francia Belgio: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella semifinale dei Mondiali 2018, una grande sfida tra le due nazionali europee(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:46:00 GMT)

Basket - Europei femminili Under 20 : pazzesca rimonta delle azzurrine contro la Francia. 76-69 e primo posto nel girone : Due su due per l’Italia femminile agli Europei Under 20 femminili. Stavolta il successo arriva con molta più fatica: finisce 76-69 contro la Francia, con le azzurrine sotto per tre quarti del match. Consolidata la leadership con una partita di vantaggio e domani alle 15:45 sfida alla Svezia. Situazione di equilibrio nella prima frazione: Myriam Djekounade apre le danze realizzando tutti e due i tiri liberi, ma è immediata la risposta di ...

La Francia domina il primo quarto di finale di Russia 2018 : le IMMAGINI più belle del match : La Francia trionfa nel primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018, contro l’Uruguay bastano un gol di Varane e uno di Griezmann Il primo quarto di finale tra Uruguay e Francia decreta la prima semifinalista dei Mondiali di Russia 2018. È la squadra di Deschamps ad ottenere uno dei quattro pass per il passaggio del turno. Un gol di Varane e uno di Griezmann mandano ko l’Uruguay orfano di Cavani. Scorri la gallery per ...

Pagelle/ Uruguay Francia : i voti della partita (Mondiali 2018 quarti - primo tempo) : Pagelle Uruguay Francia: i voti della partita dei Mondiali 2018 valida per i quarti. Tutti i giudizi sul match: protagonisti, migliori e peggiori (oggi 6 luglio)(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Uruguay-Francia 0-0 diretta. Primo quarti di finale ai Mondiali - Tavarez cerca l'impresa contro i transalpini : Uruguay-Francia, ci siamo. Il Primo quarto di finale dei Mondiali 2018 è iniziato. La squadra diretta da Tabarez prova a fare l'impresa contro Mbappè e Pogba. Queste le formazioni in campo:URUGUAY: Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Stuani, Suarez.FRANCIA: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Tolisso; Giroud.

Pronostici Mondiali 2018 / Scommesse e quote : chi segna per primo in Uruguay Francia? (quarti - oggi 6 luglio) : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi venerdì 6 luglio per i quarti di finale. La nostra analisi e le favorite per i due match odierni(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:49:00 GMT)

Pagelle/ Francia Argentina : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi - primo tempo) : Pagelle Francia Argentina: i voti della partita dei Mondiali 2018 valida per gli ottavi. Tutti i protagonisti, i migliori e i peggiori: i giudizi sul match di Kazan(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:12:00 GMT)