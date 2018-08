Forza Italia | ecco chi porta nel partito Silvio Berlusconi

Nunzia De Girolamo pronta a lasciare Forza Italia : a settembre la convention degli azzurri delusi : Silvio Berlusconi saluta tutti e se ne va in vacanza in Sardegna. Al solito, la permanenza a Villa Certosa sarà un misto di relax e lavoro. A breve nell' isola si celebreranno le elezioni regionali. '...

Slitta l'obbligo di vaccino la Lega cede ai "No Vax" Tensione con Forza Italia : 'Una decisione gravissima, in questo modo l'Italia disconosce il valore della scienza e del metodo scientifico', dice l'ex ministra Beatrice Lorenzin, autrice delle nuove regole che erano riuscite ad ...

Matteo Salvini - il piano per accogliere i transfughi di Forza Italia : ecco quali non accoglierà : 'Nei gruppi di Forza Italia alla Camera e al Senato ognuno cerca di sopravvivere, e siamo all'io speriamo che me la cavo. Nessuno vede una prospettiva e Salvini questo lo sa. Ma vi assicuro che Matteo ...

Forza Italia Fano chiude i battenti - si dimettono il coordinatore Mirisola e tutto il direttivo : ... alla mia compagna e a mia figlia per dare ossigeno a gente che non merita nulla e a cui va l'augurio di trovare un lavoro, che sicuramente, vista la loro voglia di campare di politica, sarebbe l'...

Forza Italia detta la linea e il Cav si adegua : Da Ghedini a Tajani, partito compatto nel respingere le offerte fatte da Salvini...

Alessandra Mussolini : 'Tantissimi scontenti in Forza Italia pronti a dire sì ai leghisti' : 'Quando ho visto che Tajani veniva nominato vice presidente di Forza Italia , mi sono detta: 'Va be', è finita l' alleanza con Salvini...''. Alessandra Mussolini da alcuni giorni ha ufficializzato la ...

Rai - Salvini contro Berlusconi 'Spieghi agli italiani il no a Foa'. E attacca Forza Italia 'Vedo che preferisce allearsi con il Pd' : ROMA. Un Matteo Salvini aggressivo, soprattutto nei confronti di Forza Italia. Che sulla Rai va avanti sulla linea dura: il nome di Marcello Foa non si discute. Nessun passo indietro, anche se tra i ...

Forza Italia respinge l'Opa leghista. Tajani : "Nessuno smottamento". Carfagna : "È un tradimento" : "Non vedo questo presunto smottamento". Antonio Tajani prova a smontare la vulgata dell'Opa leghista su Forza Italia, alimentata da un'intervista di Matteo Salvini a QN. Secondo il vice presidente di Forza Italia c'è però un "problema politico" che "non ha nulla a che vedere con la coalizione di centrodestra".Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, ribalta l'accusa di tradimento mossa da Salvini sulla Rai, sostenendo che ...

Forza Italia - fuga verso la Lega : chi sono i 'traditori' di Silvio Berlusconi : La fuga da Forza Italia verso la Lega si allarga. Dopo la rottura nel centrodestra sulla nomina di Marcello Foa in Rai , dicono fonti del Carroccio al Corriere della Sera 'è la volta buona'. Fino a ...

Lega - Picchi : “Registriamo una valanga di richieste di partecipazione da eletti di Forza Italia al nostro partito” : “Registriamo da tempi non sospetti una valanga di richieste di partecipazione da parte di tanti eletti di Forza Italia alla Lega“. Sono le parole di Guglielmo Picchi, deputato della Lega, ex Forza Italia e sottosegretario agli Esteri, in una intervista rilasciata a Radio Radicale. “Il mancato voto di Forza Italia a Marcello Foa per la presidenza della Rai” – aggiunge – “ha determinato da parte nostra non ...

La Lega ha aperto la campagna acquisti di parlamentari di Forza Italia : Non è solo Alessandra Mussolini a guardare alla Lega. "Sono diversi europarlamentari azzurri - riferiscono fonti anche di FI - a guardare a Salvini". Saranno le elezioni europee il primo vero banco di prova della frattura tra FI e sulla Lega. La legge elettorale non prevede alleanze "ma è chiaro - spiegano i forzisti - che i nostri spazi si sono ridotti e chi pensa di non essere ricandidato cerca una sponda ...

Lega-Forza Italia - chi sta bussando alla porta di Matteo Salvini : Due giorni fa è toccato al consigliere di Foggia Paolo La Torre, ex berlusconiano, che ha deciso di iscriversi alla Lega perché condivide «i principi e l'azione politica di Salvini». E se in ...

SALVINI - OPA OSTILE LEGA SU Forza ITALIA?/ Centrodestra - cosa ha detto a Berlusconi : "Silvio - ho sbagliato.." : SALVINI, opa OSTILE LEGA su FORZA ITALIA? Il clamoroso retroscena: il leader del Carroccio avrebbe tentato di lusingare Berlusconi per convincerlo a votare Marcello Foa presidente Rai ma...(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:26:00 GMT)

Salvini sarebbe pronto all'Opa ostile su Forza Italia : Questa volta è rottura vera? Non lo sappiamo. Sicuramente il caso Foa (ma anche le schermaglie sul decreto Dignità) hanno portato le tensioni tra Lega e Forza Italia a livelli mai visti da quando, con la nascita del governo gialloverde, il centrodestra si è diviso in maggioranza e opposizione, pur continuando a governare insieme a livello locale. Ma anche Forza Italia è divisa al suo interno. Tra chi si sente ...