Formula 1 | Lauda è fuori dal coma indotto | respira senza l' aiuto delle macchine

Formula 1 - apprensione per Niki Lauda dopo trapianto ai polmoni : Vienna, 3 ago., askanews, - C'è apprensione per l'ex pilota di Formula 1, tre volte campione del mondo, e stella della Ferrari, Niki Lauda, dopo il trapianto di polmoni a cui è stato sottoposto dopo un'infezione. Secondo l'ospedale di Vienna dove è stato operato l'intervento è riuscito 'con ...

Shock Formula 1 - Niki Lauda in gravi condizioni : Sono ore di ansia per la Formula 1 e per le condizioni di Niki Lauda. L’attuale presidente onorario della Mercedes, è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale viennese di Akh. Durante un soggiorno ad Ibiza nelle scorse settimane, Lauda avrebbe sottovalutato i sintomi di un’influenza che, una volta peggiorate le sue condizioni, lo hanno costretto al ricovero in ospedale, nella giornata di oggi c’è stato un grave peggioramento che ...

