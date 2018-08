Football americano | NFL 2019 | Giorgio Tavecchio tagliato a sorpresa dagli Oakland Raiders

Football americano - Europei 2018 : saranno Austria e Francia a giocarsi il titolo nella finalissima : saranno Austria e Francia a giocarsi il titolo dei Campionati Europei di Football americano, in corso di svolgimento a Jenkkifutis, in Finlandia. Le due squadre hanno vinto agevolmente i rispettivi gironi e sabato sera si sfideranno per conquistare il trono continentale. L’Austria ha cominciato il suo cammino sbarazzandosi facilmente della Danimarca per 40-15, per poi giocarsi tutto nell’ultimo scontro con la Svezia, dopo che ...

Sull'Alfina torna il Football americano con l'All Star Weekend : l prossimo Weekend, Castel Giorgio , TR, tornerà ad essere il centro del Football Americano italiano, con l'evento che di fatto chiude ufficialmente la stagione agonistica 2017-2018 dedicata al tackle.

Football americano - Italian Bowl 2018 : i Seamen Milano chiudono la stagione perfetta. I Giants Bolzano si arrendono in finale : stagione perfetta doveva essere e stagione perfetta è stata. I Seamen Milano si sono aggiudicati il titolo di Prima Divisione 2018 battendo nell’Italian Bowl di Parma i Giants Bolzano per 28-14. Per la squadra meneghina si tratta del secondo back-to-back dopo quello del 2014-2015, ma soprattutto di una stagione perfetta, con tutte vittorie e nessuna sconfitta. Eppure i marinai hanno avuto comunque il loro bel da farsi per liberarsi di una ...

Football americano - Italian Bowl 2018 : sarà grande spettacolo a Parma. Giants per la sorpresa contro gli imbattuti Seamen : Domani sera alle 21.00 sarà tempo del kick-off dell’Italian Bowl 2018, la finale del campionato di Prima Divisione di Football americano. A sfidarsi nella cornice dello Stadio Lanfranchi di Parma saranno Seamen Milano e Giants Bolzano. L’evento va, come sempre, al di là della “semplice” partita: sarà un weekend all’insegna del divertimento, della festa, della musica e, ovviamente, del Football. Si comincia già ...

Mutanti e Football americano? La strana accoppiata di Mutant Football League : Dynasty Edition ha una data di uscita per PS4 - Xbox One e Switch : Siete fan dei Mutanti, del Football americano e anche del classico Mutant League Football? Bene, abbiamo ottime notizie per voi!Come segnala Gematsu, il successore spirituale di Mutant League Football, Mutant Football League sta per arrivare su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nella Dynasty Edition.Il gioco dedicato al Football americano con squadre composte da mostri è stato lanciato per la prima volta in digitale per PC nell'ottobre ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : saranno Seamen e Giants a giocarsi l’Italian Bowl! : I Seamen Milano, alla quinta finale in sei anni, difenderanno il titolo italiano contro i Giants Bolzano. È questo il verdetto delle due semifinali giocate nel weekend, ma se per Milano il pass per il XXXVIII Italian Bowl era piuttosto scontato, considerata la straordinaria stagione, tutt’altro lo era l’esito della seconda semifinale, quella tra Giants Bolzano e Panthers Parma, giocata domenica pomeriggio al Tardini di Parma e vinta dai giganti ...

Football americano - Playoff Prima Divisione 2018 : Giants e Ducks volano in semifinale : Saranno Seamen-Ducks e Panthers-Giants le due semifinali dei Playoff di Prima Divisione, che decreteranno le partecipanti all’Italian Bowl del 7 luglio, a Parma. Bolzano ha letteralmente travolto i Guelfi Firenze, battuti 50 a 0. Straripante l’attacco bolzanino, impenetrabile la difesa: i giganti fanno paura e la loro stagione è stata un crescendo. I Panthers sono avvisati, sebbene lo scontro in regular season sia stato vinto nettamente da ...

Football americano - i Seamen Milano perdono l’EFL contro i Potsdam Royals : Non ce l’hanno fatta i Seamen Milano a riportare in Italia una coppa europea. La squadra italiana si è arresa nell’EFL Bowl, la finale della massima competizione continentale per club, per 42-43 ai tedeschi del Potsdam Royals, al termine di una partita a dir poco rocambolesca, di fronte ai 2.500 spettatori di Sesto San Giovanni. È stato uno show di Xavier Mitchell, capace di segnare 4 touchdown straordinari che hanno fatto ...