Fondi Lega | Anm | no ad interferenze lavoro dei pm

Fondi Lega - Salvini e la lezione imparata da Berlusconi : “Spreco di denaro pubblico”. Il pm : “E’ solo il nostro dovere” : Una spesa inutile. Uno spreco di soldi pubblici. Un uso superfluo del denaro di tutti. Per Silvio Berlusconi era la regola numero uno della comunicazione quando, anziché rispondere nel merito alle accuse della magistratura, voleva far passare le Procure e i tribunali come luoghi interessati a metterlo in trappola invece che un potere giudiziario che deve far applicare le leggi. Ora lo stesso spartito è sul leggio di Matteo Salvini che non parla ...

Fondi Lega : Anm a Salvini - i pm non sprecano denaro : La Giunta dell'Associazione nazionale magistrati interviene sull'inchiesta della Procura di Genova sui Fondi della Lega. "Puo' sembrare ovvio, ma è necessario ribadirlo ancora una volta: i magistrati svolgono le attività che prevede la legge e sempre per l'accertamento dei fatti e dunque non solo, quando effettuano gli approFondimenti necessari, non sprecano il denaro dei cittadini, ma al contrario ...

CONTE DA TRUMP A WASHINGTON/ Ultime notizie - Nato - dazi e Tap i temi caldi : “Legami proFondi” : CONTE da TRUMP a WASHINGTON: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Fondi Lega - al Senato protesta del Pd contro Salvini. Il ministro manda baci e fa foto - ma Casellati lo richiama : “Restituisci 49 milioni“. Questi i cartelli sventolati dai Senatori del Pd in Aula al Senato e rivolti al ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo che il leader della Lega ha risposto a un’interrogazione sui Fondi della Lega. La protesta ha costretto l’intervento della presidente Casellati che ha richiamato all’ordine i Senatori dem e ripreso il ministro per le foto che ha scattato con il cellulare ai ...

Fondi Lega - nuovo Riesame su sequestro 49 milioni fissato il 5 settembre : Il tribunale del Riesame di Genova ha fissato al prossimo 5 settembre l'udienza per discutere sul sequestro dei Fondi della Lega dopo il rinvio da parte della corte di Cassazione che, ad aprile, ha ...

Rimborspoli - condannati Cota e Molinari/ Piemonte - Fondi a consiglieri regionali : sentenza ‘choc’ per la Lega : Rimborsopoli Piemonte, condannati Roberto Cota e Riccardo Molinari della Lega: fondi a consiglieri regionali, tutti condannati 25 imputati. Ribaltata sentenza di primo grado in Appello(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:18:00 GMT)

Lega nel mirino dei pm Ora vogliono pignorare i Fondi delle sedi locali : ... non dovrebbero ricadere su di lui; invece in questo modo si azzera l'attività, quasi la vita di un movimento che, secondo gli ultimi sondaggi, è la prima forza politica del Paese. Una ferita, un ...

I Fondi della Lega e le norme garantiste : Lasciando da parte la richiesta di condanna in appello di Umberto Bossi a un anno e dieci mesi nel processo di Genova sui fondi della Lega, c’è da registrare ieri la decisione del tribunale del Riesame che ha stabilito che nella ricerca dei famosi 49 milioni è corretto sequestrare il denaro dei cont

Fondi Lega : Pg - 'confermare la confisca dei 49 milioni' : L'accusa: caos contabile organizzato deliberatamente. Chiesti 22 mesi per Bossi. Confermato sequestro somme a Lega Toscana -

Fondi Lega - la Procura chiede 22 mesi per Umberto Bossi - : questa la richiesta del sostituto Procuratore generale di Genova per l'ex segretario del Carroccio nell'ambito della maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, tra il 2008 e il 2010.

Fondi Lega - Procura chiede 1 anno e 10 mesi per Bossi : Genova, 17 lug., AdnKronos, - "Un caos totale ma non un caos primordiale creativo bensì un caos deliberatamente organizzato così da poter consentire ciò che è successo". Lo ha detto in riferimento ...

Fondi Lega - l’accusa : sequestri validi anche in caso di prescrizione. E il Riesame dice ok al blocco dei conti regionali : Nel processo d’appello per la truffa dell’allora Lega Nord ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi non dovuti dal 2008 al 2010 e sul denaro trasferito a Cipro, processo da cui è partita la querelle giudiziaria sui sequestri dei conti del Carroccio, per Umberto Bossi è stata richiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per i revisori dei c...