Fognini conquista la finale in Messico

Tennis - Fognini conquista Bastad : battuto Gasquet in tre set : Settimo trionfo in carriera per Fabio Fognini che domani in classifica salirà dal numero 15 al 14 de mondo. A Bastad, Sve, Nella sedicesima finale in carriera Fognini è partito male, cedendo il servizio nel primo game, ma sotto due a zero è diventato imprendibile e ha conquistato 5 game di fila, all'...

Tennis - ATP Bastad 2018 : il trionfo di Fabio Fognini!! L’azzurro piega in tre set Gasquet e conquista il settimo titolo in carriera : Un fantastico Fabio Fognini conquista il titolo ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro ha sconfitto il numero 29 del mondo Richard Gasquet (Francia) con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un successo strameritato per il ligure che conquista così il suo settimo titolo nel circuito ATP e da domani sarà n.14 del ranking. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il ligure, costretto a subire un parziale di 8 ...