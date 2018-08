Flat tax e reddito di cittadinanza possono già partire Parola di Tria

In manovra primi passi per reddito e Flat tax : Avvio di reddito di cittadinanza e flat tax nella manovra . E' l'accordo raggiunto dopo due ore a Palazzo Chigi al vertice con il premier Conte, i vice Salvini e Di Maio e il ministro Tria. Mercati ...

Una manovra con Flat tax e reddito Coperture - l'incognita del rialzo Iva : L'economia sta rallentando, e i margini di manovra per il 2018 si sono ridotti al lumicino. Lo stesso Matteo Salvini parla ormai di un'attuazione graduale del programma. «La manovra d'autunno non ...

Tria : trovato l'accordo nel Governo su avvio di Flat tax e reddito di cittadinanza : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi, dopo un vertice di Governo sulla legge di bilancio, ha diffuso una nota ufficiale nella quale commenta, esprimendo soddisfazione, l'accordo raggiunto nell'esecutivo sulle linee del quadro programmatico e in particolare sulla compatibilità tra gli obiettivi di bilancio e l' avvio delle riforme previste dal contratto di Governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, in particolare la flat tax voluta dal ...

Tria : «Accordo per avvio Flat tax e reddito di cittadinanza» : flat tax e reddito di cittadinanza, introdotte gradualmente, sono compatibili con il quadro dei conti pubblici e muoveranno i primi passi già nel 2019. Al primo vertice di governo in vista...

Tria benedice reddito di cittadinanza e Flat tax. Compatibili col bilancio. Spread in tensione : L'ok in una nota del Mef al termine di un vertice a palazzo Chigi; ma proprio le incertezze sulla prossima politica economica mantengono i mercati nervosi, con lo Spread che continua a restare alto - Un vertice a palazzo Chigi stamani sulla prossima manovra, con Conte e i ministri Tria , Di Maio, Moavero ...

Tria : 'Accordo per avvio Flat tax e reddito di cittadinanza'. Ma i conti peggiorano : Al termine dell'incontro di oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria si è detto soddisfatto per l'Accordo che consentirà di rispettare gli obiettivi di bilancio illustrati in Parlamento: non ...