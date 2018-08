Flat tax e reddito di cittadinanza a piccoli passi | la road map

TRIA - "ACCORDO PER AVVIO REDDITO DI CITTADINANZA E Flat TAX"/ Ultime notizie Governo - accordo Salvini-Di Maio : Manovra Economica, accordo TRIA e Conte: "sì al REDDITO di CITTADINANZA e FLAT tax". Ultime notizie , Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:16:00 GMT)

[Il retroscena] Aumentare l'Iva per ottenere "i primi assaggi di Flat tax e reddito di cittadinanza" : Una provocazione verso Bruxelles. O un gioco di parole rispetto alle forze di maggioranza. Arriva con un comunicato col timbro del Mef e dopo la prima riunione tecnico-politica convocata a palazzo Chigi per la scrittura della manovra di bilancio 2019, la prima del governo giallo- verde. "Il ministro Tria - si legge - esprime soddisfazione per l'accordo sulle linee ...