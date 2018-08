Flat tax e inclusione - parte il cantiere : "Ma solo entro i limiti che ci dà il bilancio" : La produzione frena ancora Dall'economia reale intanto continuano ad arrivare segnali negativi: non solo l'Istat, con la sua nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, prevede una crescita ...

Tria : trovato l'accordo nel Governo su avvio di Flat tax e reddito di cittadinanza : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi, dopo un vertice di Governo sulla legge di bilancio, ha diffuso una nota ufficiale nella quale commenta, esprimendo soddisfazione, l'accordo raggiunto nell'esecutivo sulle linee del quadro programmatico e in particolare sulla compatibilità tra gli obiettivi di bilancio e l'avvio delle riforme previste dal contratto di Governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, in particolare la flat tax voluta dal ...

Manovra - Tria : accordo su quadro macro per avvio Flat tax-reddito di cittadinanza : Al centro della riunione a Palazzo Chigi tra il premier Conte, i due vice Di Maio e Salvini più il titolare del Mef e il ministro per gli Affari Ue Savona c’era il dossier più caldo che attende il governo alla ripresa, e cioè quale forma dare alla prossima Manovra nei paletti imposti dai conti pubblici. Operazione non semplice, con sullo sfondo i mercati in minacciosa attesa...

