Firma dai carabinieri e poi va a spacciare

Vaccini - per frequentare la scuola basterà l'autocertificazione Firmata dai genitori : La svolta con un provvedimento amministrativo a cui stanno lavorando i ministeri di Salute e Istruzione. Non sarebbe quindi più richiesta la documentazione della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio

